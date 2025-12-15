Final de la Copa de Brasil 2025: estos son los dos futbolistas que aporta la Selección Colombia . (Photo by Lucas Figueiredo/Getty Images) / Lucas Figueiredo

¡Se define otro título en Brasil! Quedaron definidos los dos finalistas de la copa nacional y dos futbolistas colombianos, con proceso en la Selección y elegibles para la Copa del Mundo, dirán presente.

Corinthians y Vasco da Gama disputarán lucharán por quedarse con la Copa de Brasil 2025, la cual define el último cupo del país a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año.

Vasco da Gama, dirigido por Fernando Diniz, selló su clasificación el 14 de diciembre, tras imponerse en la tanda de penales sobre el Fluminense de Kevin Serna en el Maracaná e irá por su segunda consagración en este torneo, tras ganarlo en 2011.

Del otro lado, Corinthians garantizó su presencia en un intenso duelo frente al Cruzeiro de Néiser Villarreal y Luis Sinisterra, que también se definió por penales, en el Neo Química Arena de São Paulo. El club paulista, que busca su cuarto trofeo tras los conseguidos en 1995, 2002 y 2009, llega a la final con la misión de revertir su historial reciente, ya que perdió sus últimas dos disputas por el título (2018 y 2022).

El encuentro de ida será el miércoles 17 de diciembre en São Paulo y el de vuelta se jugará el domingo 21 en el estadio Maracaná, en una final inédita en la historia de la Copa de Brasil.

Estos son los dos futbolistas que aporta la Selección Colombia

La presencia de futbolistas colombianos está asegurada de la mano del Vasco da Gama. Se trata del delantero Carlos Andrés Gómez y el defensor Carlos Cuesta. Ambos llegaron recientemente al club, pero no tardaron en hacerse un lugar dentro del once titular. Asimismo, buscan conseguir su primer título con el cuadro de Río.

Es preciso recordar que ambos jugadores luchan por conseguir el tiquete a la Copa del Mundo junto a la Selección Colombia. Cuesta disputó cinco partidos en las pasadas Eliminatorias, mientras que ‘Cachito’ Gómez dijo presente en dos.