La Selección Colombia suma otro lesionado previo al Mundial: la figura que se une a Daniel Muñoz

¡Alarmas encendidas en la Selección Colombia! Luego de darse a conocer la intervención quirúrgica que se le practicó a Daniel Muñoz en una de sus rodillas, otro integrante del combinado nacional se reportó con problemas físicos.

La cuestión es que el experimentado futbolista ha tenido varias lesiones en los últimos meses y una nueva recaída pone en duda su continuidad de cara a lo que viene en el 2026, incluidos los amistosos de la Tricolor y la posterior participación en el Mundial de Fútbol.

La Selección Colombia suma otro lesionado previo al Mundial

El cuerpo técnico de la Selección Colombia se encuentra pendiente de Luis Sinisterra, extremo de 26 años que salió lesionado del partido que enfrentó a su club, el Cruzeiro, con Corinthians en las semifinales de la Copa de Brasil.

En su tercera titularidad con el cuadro de Belo Horizonte, el jugador caucano tuvo que ser sustituido a los 30 minutos de partido por una molestia en el posterior de su muslo izquierdo. Al sentir el tirón, Sinisterra se lanzó al piso inmediatamente y solicitó la atención médica.

Curiosamente, en su lugar ingresó el ecuatoriano Keny Arroyo, que terminó siendo la figura del Cruzeiro al marcar un doblete que forzó la tanda de penales.

Las lesiones no dejan en paz a Sinisterra

Luis Sinisterra sufrió su tercera lesión en apenas tres meses con el conjunto brasileño y todas ellas fueron por problemas en el muslo. La primera de ellas lo sacó 16 días de competencia, mientras que la segunda lo mermó por 12 días. En total se ha perdido cinco encuentros.

Incluso, desde la rotura del ligamento cruzado que sufrió a principios de 2020, el colombiano ha sufrido 11 lesiones, 7 de ellas de tipo muscular.

Habrá que esperar entonces por el tiempo de baja que le dé el cuerpo médico del club a Sinisterra y con ello ir sabiendo si logra entrar en consideración para la Copa del Mundo, certamen en el que Colombia integrará el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y el vencedor del primer repechaje internacional.

