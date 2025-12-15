Justicia

Procuraduría abrió indagación por irregularidades en contratos en Fondo de Adaptación

Hay posibles presiones políticas y de nuevo aparece la Fundación Universitaria San José, la misma que otorgó titulo falso a una exfuncionaria del alto gobierno

Procuraduría abrió indagación por irregularidades en contratos en Fondo de Adaptación

JUSTICIA

La Procuraduría abrió indagación contra funcionarios del Fondo Adaptación por presuntas irregularidades en contratos que tendrían una ejecución presupuestal del 0 % .

La Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal señaló que, se trataría de los negocios jurídicos conocidos como Hidrodinámica, Senderos para la Paz, Mojana y la Ruta del arroz, con montos que sumados superarían los $100 mil millones.

Se indaga por posibles vínculos y presiones de dirigentes de partidos políticos y otras colectividades, para la adjudicación del contrato, en los que podría estar involucrada la Fundación San José, y la supuesta interferencia a la interventoría para favorecer al contratista.

La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca determinar si se actuó o no de manera irregular para lo que ya decretó la práctica de pruebas.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad