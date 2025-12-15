Procuraduría abrió indagación por irregularidades en contratos en Fondo de Adaptación

JUSTICIA

La Procuraduría abrió indagación contra funcionarios del Fondo Adaptación por presuntas irregularidades en contratos que tendrían una ejecución presupuestal del 0 % .

La Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal señaló que, se trataría de los negocios jurídicos conocidos como Hidrodinámica, Senderos para la Paz, Mojana y la Ruta del arroz, con montos que sumados superarían los $100 mil millones.

Se indaga por posibles vínculos y presiones de dirigentes de partidos políticos y otras colectividades, para la adjudicación del contrato, en los que podría estar involucrada la Fundación San José, y la supuesta interferencia a la interventoría para favorecer al contratista.

La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca determinar si se actuó o no de manera irregular para lo que ya decretó la práctica de pruebas.