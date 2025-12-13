Benedetti vs Carrillo: El ministro del Interior demandará al director de la UNGRD, estos son los motivos

Colombia

En la mañana de este sábado el ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que presentará una demanda en contra del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, por los presuntos delitos de injuria y calumnia.

#POLÍTICA El ministro del Interior, Armando Benedetti, demandará al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, por los presuntos delitos de injuria y calumnia.



“Toda su actuación es sospechosa y él sí ha estado interesado en contratos, ya se demostrará la próxima semana. Voy a tomar… pic.twitter.com/j9VjNOD5iZ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 13, 2025

Según dijo Benedetti desde su cuenta de X, hasta el momento Carrillo no ha respondido a las denuncias reveladas por la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, quien advirtió de malos y manejos y un posible entramado de corrupción en el Fondo de Adaptación.

“Este es el momento en que @CarlosCarrilloA no ha contestado ninguno de los señalamientos de malos manejos que Angie Rodríguez le hizo. Voy a tomar acciones judiciales y lo voy a demandar por injuria y calumnia. Y queda claro que es un mediocre, no apto para el cargo, fanfarrón, farsante e inepto”.

El jefe de la cartera política insistió además en que la actuación de Carrillo es “sospechosa” e indicó que la próxima semana se conocería que el actual director de la UNGRD sí ha estado interesado en contratos.

“Toda su actuación es sospechosa y él sí ha estado interesado en contratos, ya se demostrará la próxima semana”.

El ministro Armando Benedetti se defendió además de los señalamientos de Carlos Carrillo según los cuales él estaría detrás de las irregularidades en el Fondo de Adaptación e indicó que “juro por mi familia que nunca le pedí un puesto, mucho menos un contrato o estuve interesado en alguno”.