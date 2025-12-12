Profesores de la UdeA a la expectativa por reunión con Mintrabajo por sus derechos laborales

La crisis financiera y administrativa que atraviesa la Universidad de Antioquia dio hoy un giro significativo. El tema de la crisis de liquidez sin precedentes, ya obligó a la institución a anunciar que no podrá pagar completas las primas ni las vacaciones a parte de su personal antes de finalizar diciembre.

Trasladando algunos compromisos al año 2026 debido a la falta de recursos disponibles, sumado a la incertidumbre sobre las contrataciones del próximo año, ha generado preoucpación entre docentes y empleados.

En este contexto, la Asamblea General de Profesores y Organizaciones sindicales impulsaron la creación de la Mesa para la Protección de los Derechos Laborales en la gestión de la crisis, con el fin de garantizar que las medidas adoptadas por la administración no vulneren derechos adquiridos ni profundicen la precarización laboral.

Respaldo del Ministerio del Trabajo

Según confirmó la Representante de Docentes, María Isabel Duque, el Ministerio del Trabajo, desde su dirección teritorial de Medellín, respondió oficialmente y aprobó acompañar la instalación de la mesa, cuya primera sesión está prevista para el próximo míercoles 17 de diciembre del presente año.

“El Ministerio ya nos respondió que acompaña la mesa; invitamos a sus representantes para que estén el miércoles en la instalación. De parte del Ministerio hay todo el apoyo”, aseguró Duque.

Acompañamiento legal y diagnóstico de la crisis

La representante explicó que el Ministerio participará inicialmente como acompañante y observador, con el fin de conocer de primera mano la situación de la universidad y supervisar dos puntos críticos:

Los pagos laborales de fin de año , algunos de los cuales no se podrán cumplir en diciembre.

, algunos de los cuales no se podrán cumplir en diciembre. El proceso de contratación para 2026, que podría verse afectado por recortes y ajustes presupuestales.

Duqué señaló que ya existen denuncias de profesores ocasionales y de cátedra cuyas condiciones de contratación hans sido modificadas o reducidas. Por ello consideran indispensable la presencia institucional del Ministerio para evitar vulneraciones.

Instalación de la mesa y ruta de trabajo

La representante, además, comentó que ya se han enviado comunicaciones a asociados de profesores, sindicatos, Consejo Académico, Consejo Superior y otros estamentos para designar delegados.

La expectativa es que en la sesión del miércoles se instale formalmente la mesa y se acuerde una ruta inicial de trabajo enfocada en: monitorear el cumplimiento de los pagos pendientes- que quedarán para 2026- y vigilar el proceso de contratación del próximo año.

“No esperamos que el miércoles se solucione todo, pero sí instalar la mesa y definir los mecanismos de seguimiento. Esta instancia deberá operar especialmente en los primeros meses de 2026″, concluyó la representante.