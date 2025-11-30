El Consejo Académico de la UdeA pide que se delegue otro representante del gobierno nacional

Medellín

El pasado 27 de noviembre la Procuraduría General suspendió de manera temporal al Director Estratégico de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, por sus presuntos vínculos y suministro de información a miembros de las disidencias de las Farc. Recordemos que esta persona también era el representante del presidente Gustavo Petro en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia.

Ante esta polémica que han suscitado esos presuntos nexos, la universidad pública de Antioquia ha solicitado al primer mandatario que designe con urgencia a otro representante lo más pronto posible y en el comunicado público indica la institución universitaria: “En esa decisión, deberá considerar la idoneidad, las capacidades y los principios éticos requeridos para esa representación, cuya principal función es la de contribuir a la estabilidad, fortalecimiento y proyección de nuestra Universidad”.

La UdeA también sentó su posición sobre que un funcionario con representaciones académicas al mismo tiempo tenga funciones en Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); manifiesta un rechazo sobre esta dualidad y agrega: “A juicio del Consejo Académico, resulta incompatible no solo éticamente, sino también con nuestra autonomía universitaria. Nuestro contexto institucional, por décadas, ha estado marcado por el estigma y la violencia, llevando incluso, en diferentes momentos, a amenazas, asesinatos y desapariciones de integrantes de nuestra comunidad universitaria por parte de distintos actores involucrados en el conflicto armado”.

A renglón seguido indican que son las autoridades competentes las que deberán investigar y determinar las responsabilidades de Wilmar de Jesús Mejía en sus funciones en la dirección de inteligencia.

“Rechaza de manera categórica algunas afirmaciones expresadas por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en las que relaciona de manera generalizante esta situación con dinámicas particulares de nuestra Universidad. Estas opiniones reproducen imaginarios negativos y promueven la discriminación y los señalamientos que han sido sustento de la violencia que, en las últimas décadas, ha afectado gravemente a integrantes de nuestra comunidad universitaria”.

Finalmente, solicitó a los medios de comunicación y sociedad en general evitar estigmatizaciones a la universidad que afectan la reputación pública en su rol educativo.