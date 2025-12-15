Metro de Medellín pide autorización para crear una filial en Bermudas

Medellín, Antioquia

El Metro de Medellín, con el respaldo de la Alcaldía Distrital, solicitó al Concejo de Medellín autorización para constituir una sociedad filial en Bermudas, bajo la figura de una reaseguradora cautiva, como parte de una estrategia orientada a optimizar la gestión de riesgos y reducir los costos asociados al aseguramiento de su operación. La iniciativa quedó aprobada en primer debate mediante el Proyecto de Acuerdo 075, que ahora continuará su trámite en la corporación.

La propuesta busca modificar el modelo actual de aseguramiento del Metro, que hoy depende en gran medida de intermediarios y del mercado internacional de reaseguros, con el objetivo de administrar directamente una parte de sus riesgos, mejorar su capacidad de negociación y obtener ahorros sostenidos en el largo plazo, sin alterar su objeto social ni su naturaleza jurídica como empresa pública.

Metro dice que será para eficiencia y sostenibilidad financiera

El gerente general del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, explicó a Caracol Radio que la iniciativa está ligada a la sostenibilidad financiera de la empresa y al manejo responsable de los recursos públicos. “Aquí hay un asunto que tiene que ver con la eficiencia y la optimización de costos”, afirmó, al señalar que la empresa debe garantizar su supervivencia financiera y ser rigurosa en el uso del dinero que administra.

Elejalde indicó que el Metro ha consolidado un programa de seguros robusto, que ha demostrado capacidad para proteger el patrimonio de la empresa, y que hoy se encuentra en un nivel de madurez comparable al de grandes organizaciones públicas del país. “Ya llegando nosotros a este nivel de madurez, venimos trabajando aproximadamente desde hace unos ocho años en dar un paso importante que nos recomiendan los consultores”, señaló.

Qué es una sociedad cautiva y por qué Bermudas

De acuerdo con el gerente, el paso que propone el Metro consiste en la creación de una empresa propia que administre una parte de las pólizas de seguros, figura conocida como empresa cautiva de seguros o de reaseguros. “Esto es comúnmente utilizado a nivel mundial”, explicó, al precisar que el Metro considera que está en condiciones técnicas y financieras para implementarla.

Uno de los principales beneficios del modelo es la reducción de la intermediación. “Dentro de las ventajas significativas está la reducción de costos de lo que significan las pólizas, porque lo que estamos haciendo es una eliminación de una intermediación de seguros”, afirmó Elejalde.

La elección de Bermudas como domicilio de la filial responde a que se trata de una jurisdicción especializada en este tipo de sociedades, con experiencia regulatoria en reaseguros cautivos y con presencia de otras empresas públicas colombianas que han adoptado este esquema. En Colombia, este tipo de sociedades no se constituye de forma directa, lo que obliga a acudir al mercado internacional a través de aseguradoras y reaseguradores.

Ahorros progresivos y visión de largo plazo

Elejalde advirtió que los beneficios económicos no se reflejarán de inmediato. “No en el corto plazo, pero por lo menos sí a largo plazo, una optimización de hasta el 20% de los costos de seguros”, dijo. Actualmente, el Metro de Medellín paga más de 30.000 millones de pesos al año en pólizas de seguros, especialmente en coberturas asociadas a daños materiales, responsabilidad frente a terceros y riesgos operativos.

La estrategia plantea iniciar de manera gradual, incorporando inicialmente algunos riesgos específicos al esquema de la cautiva y evaluando su desempeño a lo largo del tiempo, como una apuesta de largo plazo dentro del modelo financiero de la empresa.

Aval institucional y control legal

El gerente del Metro insistió en que la iniciativa no corresponde a una decisión discrecional de la administración. “Esto es un resultado de una evaluación muy técnica, que se hace con acompañamiento de terceros”, señaló, al indicar que el proceso se ha desarrollado conforme al marco legal vigente.

Según explicó, la creación de la filial cuenta con la autorización de la Junta Directiva del Metro, el aval del alcalde de Medellín y debe formalizarse mediante un acuerdo del Concejo Distrital. “Todo con total transparencia y con total ajuste a la ley”, afirmó.

Lo que sigue en el Concejo de Medellín

Tras la aprobación en primer debate, el Proyecto de Acuerdo 075 continuará su discusión en el Concejo de Medellín. De ser aprobado en segundo debate, el Metro quedará habilitado para avanzar en la constitución de la sociedad cautiva en Bermudas, un proceso que la empresa plantea como una herramienta para fortalecer su gestión de riesgos, mejorar la eficiencia del gasto en seguros y garantizar la sostenibilidad financiera de su operación en el largo plazo.