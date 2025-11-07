Metro de Medellín reitera la prohibición de actividades políticas en sus espacios

Medellín, Antioquia

El Metro de Medellín recordó que está prohibido realizar cualquier tipo de actividad de proselitismo político dentro de sus espacios, como estaciones, escaleras, pasarelas, paradas o plazoletas. La medida, que ha regido históricamente, tiene como propósito mantener la correcta operación de todos los medios de transporte que hacen parte de la red y preservar una experiencia de viaje tranquila y segura para los usuarios.

La Empresa explicó que esta restricción se basa en la Ley 996 de 2005 y busca evitar aglomeraciones o situaciones que puedan alterar el orden y la movilidad dentro del sistema. En ese sentido, no se permite la realización de actos políticos, ni la producción o difusión de contenidos con fines electorales, ya sea a favor o en contra de partidos, movimientos o candidatos.

Solicitud de El Metro

El Metro enfatizó que tanto los aspirantes como sus equipos de campaña deben abstenerse de hacer perifoneo, volanteo o cualquier otra acción de promoción política en los espacios bajo su administración.

Asimismo, la entidad hizo un llamado a los actores políticos y a la ciudadanía a cuidar y respetar estos espacios, resaltando que el respeto por las ideologías, creencias y afinidades políticas hace parte de la Cultura Metro.

Empresas privadas que prestan el servicio

Finalmente, el Metro aclaró que las rutas de buses integradas y no integradas que utilizan la tarjeta Cívica son operadas por empresas privadas, por lo que el manejo de la propaganda en esos vehículos no es competencia ni responsabilidad de la Empresa.