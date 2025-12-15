“Las organizaciones del Cauca apostamos al diálogo con resiliencia y resistencia”: Edward Prado

Durante Imagina y Vive el Cauca, un encuentro del PNUD y Prisa Media, Prado enfatizó en que el contexto de seguridad por el que pasan los caucanos, entre otros problemas de orden técnico, han sido causantes de varios atrasos que hoy imponen un límite en el trabajo social que busca hacer la ARUC, especialmente en términos de presencia en territorio.

Por otra parte, el representante legal destacó la capacidad que tiene el departamento, enfocándose en el talento humano y la transformación territorial que se está dando gracias a actividades como la siembra de café, caña panelera y cacao, que le apuestan al crecimiento del agro y el comercio caucano.

A continuación, la entrevista completa: