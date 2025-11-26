Nuevas apuestas para el desarrollo del Cauca en la plataforma “Imagina y Vive el Cauca”

El departamento del Cauca, reconocido por su diversidad cultural, sigue enfrentando retos en seguridad. Aun así, en medio de estas dificultades, continúan surgiendo iniciativas que demuestran la capacidad de transformación y la resiliencia de sus comunidades.

Una de ellas es “Imagina y Vive el Cauca”, presentada en la feria “Territorios que imaginan y transforman a Colombia”, una plataforma que busca visibilizar historias, coordinar alianzas entre el sector público, privado y organismos internacionales, con el fin de resaltar el potencial productivo del territorio.

Apuestas del Programa de las Naciones Unidas (PNUD) para el Desarrollo al Cauca

El primer espacio de esta Feria, Claudio Tomasi, Representante del PNUD en Colombia, aseguró que pese a la compleja situación de seguridad, el Cauca avanza con proyectos apoyados por el PNUD que fortalecen la economía, la identidad cultural y la paz en el territorio.

"El Cauca no se mide solo en cifras o competitividad. Aquí hay procesos comunitarios y una riqueza humana que hacen del territorio un lugar de enorme valor. Lo importante es fortalecer el tejido social, los corredores de paz y las oportunidades que permitan mejorar la calidad de vida", dijo el representante del PNUD en Colombia.

Además, aseguró que el desarrollo en el Cauca pasan por oportunidades y esperanza especialmente para los jóvenes, quienes representan el 60% de la población en este territorio catalogándolos como, “el motor del cambio en el territorio”.

Suecia apoya los procesos en Colombia y Cauca ha sido uno de los departamentos con mayor presencia de su cooperación

En conversación con Caracol Radio, Stafann Smedby, Jefe y Consejero de Cooperación embajada de Suecia en Colombia, explicó que este país lleva varios años trabajando en territorios priorizados, entre ellos el Cauca, con un enfoque que integra construcción de paz y desarrollo económico inclusivo.

“Llevamos muchos años trabajando en Colombia y el Cauca ha sido uno de los departamentos donde la cooperación sueca ha tenido mayor presencia (...), Sin desarrollo económico inclusivo a nivel local no es posible hablar de una paz duradera y sostenible. Al mismo tiempo, es muy difícil lograr una paz estable si no se fortalece el sector productivo y económico”, dijo el Consejero.

Sin embargo, el Consejero destacó que la cooperación sueca entra ahora en una nueva fase enfocada en promover alianzas entre productores, comercializadores, empresas privadas e instituciones públicas del departamento con el fin de dinamizar la economía regional y crear condiciones estables para el desarrollo.

Finalmente, esta feria liderada por el PNUD, la Cámara de Comercio del Cauca y PRISA Media, tuvo como propósito impulsar sectores como el café, el cacao, el turismo y la tecnología, ya que esto, representó una oportunidad para fortalecer la economía y avanzar en el desarrollo del departamento del Cauca.