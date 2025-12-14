Video: Juan David Cabal le da la victoria a la Juventus ante el Bolonia con un golazo de cabeza

El colombiano Juan David Cabal fue la gran figura de la Juventus en el triunfo 0-1 sobre el Bolonia, en juego por la fecha 15 de la Serie A de Italia. Cabal saltó desde el banco para anotar un golazo de cabeza.

Cabal ingresó al terreno de juego a los 61 minutos por el volante Andrea Cambiaso, haciéndose presente en el marcador a los 64 minutos, tras un tiro de esquina ejecutado por el alemán Kenan Yıldız, para vencer al portero Federico Ravaglia con un fuerte remate de cabeza.

¡DEL LABORATORIO DE SPALLETTI! Jugada preparada desde el córner para la Juve y gol del colombiano Juan Cabal para el 1-0 vs. Bologna.



Cabal ha sido víctima de múltiples lesiones con la Juventus, la más reciente una muscular, la cual le hizo perderse ocho compromisos. Este es el segundo tanto del vallecaucano con la camiseta de la Juventus en la presente temporada; el pasado 27 de septiembre le había marcado a Atalanta en el empate 1-1.

A pesar de las molestias físicas, el defensor de 24 años ya registra 10 partidos jugados con el club de Turín en la presente temporada, sumando, además de los dos goles, una asistencia.

En el equipo de casa, por su parte, fue titular y jugó 81 minutos el colombiano Jhon Lucumí, siendo sustituido por Federico Bernardeschi.

Con esta victoria, Juventus llegó a 26 puntos y se ubica quinto de la Serie A de Italia, a un punto de la Roma, con un compromiso menos. El líder del campeonato es el Inter de Milán con 33 unidades.