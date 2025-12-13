Trump vuelve a advertir con ataques por tierra contra el narcotráfico en Venezuela y Colombia

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a advertir con ataques por tierra contra estructuras dedicadas al narcotráfico en Venezuela y Colombia durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Aseguró que estos ataques “van a comenzar a suceder”, siguiendo el éxito y la legitimidad con las que defiende el operativo en curso en aguas internacionales del Caribe cercanas a estos dos países que consiste en bombardeos a presuntas embarcaciones que transportan drogas y el decomiso de un buque petrolero que cargaba 1,9 millones barriles de crudo según el presidente venezolano Nicolás Maduro.

“Erradicamos el 96 % de las drogas que llegan por agua. Y ahora estamos empezando por tierra y por tierra es mucho más fácil", dijo Trump, quien señala que han detenido el envío de drogas a niveles “nunca antes vistos”.

El mandatario añadió que "no vamos a permitir que la gente destruya a nuestra juventud, a nuestras familias", asegurando que con cada uno de los más de 20 ataques en aguas del Caribe y el Pacífico salvan “25 mil vidas estadounidenses”.

El republicano volvió a decir que en los últimos tiempos EE. UU. ha perdido a más de 300.000 personas por culpa de las drogas y que por eso la actual situación “es como una guerra”.

Trump mencionó nuevamente a Colombia: dijo que “no está contento” con la producción y envío de droga a Estados Unidos. Afirma que hay, “al menos tres fábricas de cocaína” en el país.

“No estamos contentos con eso, pero lo estamos deteniendo. Y ya lo hemos detenido en el agua. Ya ni siquiera se encuentran barcos en el agua. Ni siquiera se ven barcos pesqueros en el agua. ¿Quieren ir a pescar en esa zona? ¿Alguien quiere ir a pescar allí? No lo creo", puntualizó.

Trump mantiene en secreto sus planes con el petróleo venezolano

Por otro lado, dijo que quiere mantener en secreto sus planes para con el petróleo venezolano después de que esta semana Washington se incautara en el Caribe de un buque que transportaba crudo del país caribeño.

“No sería muy inteligente de mi parte decírtelo. Se supone que debemos mantener esto un poco en secreto”, dijo hoy Trump durante un acto en el Despacho Oval al ser preguntado sobre si pretende incautar más activos petrolíferos venezolanos.

El pasado miércoles, la Guardia Costera y la Marina estadounidenses interceptaron e incautaron un navío con bandera de Guyana y sancionado por transferencias ilícitas de crudo que transportaba petróleo venezolano, en lo que supone un peldaño más en la creciente campaña de presión de Washington sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.