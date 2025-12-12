El juez del caso Bolsonaro sale de la ‘Lista Clinton’: nuevo acercamiento entre EE. UU. y Brasil

Estados Unidos levantó las sanciones financieras impuestas al juez brasileño Alexandre de Moraes por ser el instructor del caso del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, aliado de Donald Trump.

El nombre del magistrado no aparece este viernes, 12 de diciembre, en el registro de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, también conocido como la ‘Lista Clinton’.

Este hecho ocurre después de los acercamientos entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quienes negocian una reducción de los aranceles impuestos por Washington del 50%, una de las tasas más altas del mundo, justamente en represalia por el juicio contra Bolsonaro.

#MUNDO | El magistrado brasileño, Alexandre de Moraes, instructor del caso del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intentona golpista, ya no aparece en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro estadounidense. Su nombre no figura en la 'Lista… pic.twitter.com/R4AYvys2Dt — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 12, 2025

Cabe agregar que EE. UU. también revocó en julio el visado a De Moraes después de que ordenara una serie de medidas cautelares a Bolsonaro y meses antes de la confirmación de la condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

Las sanciones del Tesoro se enmarcaban en la Ley Magnitsky, que autoriza al Gobierno estadounidense a sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.

Esto también coincide con la aprobación el miércoles de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de Brasil que busca reducir la condena al expresidente ultraderechista (2019-2022).

Acercamientos entre Trump y Lula

Trump y Lula, quien prometió defender la soberanía de su país, comenzaron a negociar después de haberse cruzado por casualidad en los pasillos de la Asamblea General de la ONU, en septiembre en Nueva York, momento en que según los líderes surgió “química” entre ambos.

Los mandatarios tuvieron poco después una llamada telefónica y se reunieron cara a cara el pasado 26 de octubre en Kuala Lumpur (Malasia), en un encuentro calificado de positivo por ambas partes.

El vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, celebró el jueves la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados que busca reducir la condena a Bolsonaro.

“Por fin estamos viendo el inicio de un camino hacia la mejora de nuestras relaciones”, afirmó el funcionario.

El proyecto, que podría hacer que Bolsonaro deje la prisión en régimen cerrado en poco más de dos años, será sometido a votación en el Senado y, de aprobarse, pasará a manos de Lula, quien decidirá si lo veta o no.