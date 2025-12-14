Elecciones Chile 2025: votación EN VIVO por la Presidencia entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

Este domingo,14 de diciembre de 2025, se llevarán a cabo las elecciones para elegir al nuevo presidente de Chile, en una segunda vuelta que escogerá al sucesor de Gabriel Boric, que deja el cargo el 11 de marzo de 2026.

La dispuesta se centra entre la candidata de la izquierda, Jeannette Jara, y el ultraderechista fundador del Partido Republicano (PR), José Antonio Kast. El republicano quedó de segundo en la primera vuelta con el 23,9 % de los votos. Por su parte, Jara obtuvo la primera posición en los comicios de noviembre con un 26,9 % de las preferencias.

Según la autoridad electoral, un total de 3.379 locales de votación con 40.473 mesas abrieron sus puertas este domingo a las 8.00 horas (horario de Chile) para dar comienzo a las elecciones. Más de 15,6 millones de personas están llamadas a las urnas para ejercer su voto de forma obligatorio.

El ultraderechista Kast

José Antonio Kast, abogado y exdiputado de ideología ultracatólica, busca convertirse en el primer presidente chileno con raíces pinochetistas desde el retorno a la democracia. Aunque en el pasado llegó a afirmar que Augusto Pinochet lo votaría, ahora limita sus comentarios, señalando que si bien mantiene sus “mismas convicciones”, las “urgencias de los chilenos” son otras.

En 2019 fundó el Partido Republicano. Este partido fue clave en su derrota ante Gabriel Boric en segunda vuelta en 2021 y en el posterior proceso constitucional que fracasó en 2023.

Su discurso principal se centra en la idea de que “Chile se cae a pedazos” y enfrenta una severa crisis de seguridad, a pesar de que las tasas de homicidio se mantienen bajas en comparación regional.

La progresista Jara

Jara, figura clave en el actual gobierno de Boric (cuya aprobación es baja), busca activamente desvincularse de esa administración durante la campaña. A pesar de ser una figura relativamente nueva en la política nacional antes de su cargo, lidera una coalición muy amplia que abarca desde la Democracia Cristiana hasta su propio partido, el Comunista (PC).

Ministra del Trabajo desde 2022. Tuvo un rol protagónico bajo Boric, destacando por su habilidad negociadora en leyes importantes como la reforma de pensiones, la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el alza del salario mínimo para 2026. Tras su victoria en primera vuelta, recibió el respaldo de Bachelet y se reunió con otras figuras socialistas influyentes como Luisa Durán.

Minuto a minuto de la jornada electoral HOY

Los centros de votación estarán abiertos hasta las 6:00 p. m. hora local (21:00 GMT) y se espera que los resultados estén un par de horas después.

5:35 a.m. | El Servicio Electoral de Chile (Servel), recordó a los electores que la mesa y el local de votación es el mismo de la primera vuelta.

🗳️ Día de elección. Tu mesa y local de votación son los mismos de la elección anterior. Si no los recuerdas, verifica tus datos en https://t.co/hA23u5f7qw#Elecciones2025 #Eleccioneschile2025 #elecciones2025cl — Servicio Electoral (@ServelChile) December 14, 2025

Noticia en desarrollo