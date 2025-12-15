Hostigamiento del ELN en La Guajira: una subestación de Policía fue atacada

Bandera del ELN en el sur de La Guajira

Un hostigamiento armado atribuido a presuntos integrantes del ELN se registró entre las 2:30 y las 3:00 de la madrugada de este lunes contra una subestación ubicada en el sector de Cuatro Vías, en jurisdicción del municipio de Maicao.

Así lo confirmó en Caracol Radio el secretario de Gobierno de Maicao, Alain Andrioli, quien destacó que, pese a la gravedad del hecho, no se reportaron personas heridas ni fallecidas.

Reacción inmediata de la Fuerza Pública

Según explicó el funcionario, el ataque fue repelido gracias al trabajo articulado entre la Policía Nacional y el Ejército, que contaba con un pelotón del grupo Matamoros acompañando a los uniformados en el puesto de Policía de Valgarrio.

“Los atacantes no contaban con la presencia del Ejército en la zona, lo que permitió defender el sitio y evitar consecuencias mayores”, señaló Andrioli.

Durante el hostigamiento se registraron disparos contra la subestación. Inicialmente se habló de un posible cilindro bomba; sin embargo, la Policía descartó que se tratara de un artefacto explosivo.

Autoridades en máxima alerta por paro armado

El secretario de Gobierno indicó que desde el día anterior se activó un Puesto de Mando Unificado (PMU), liderado por la Secretaría de Gobierno Departamental, en el marco del paro armado anunciado por el ELN, lo que mantiene a todos los municipios del departamento en alerta.

Asimismo, informó que varios pelotones del Ejército se encuentran desplegados en distintos sectores de Maicao para prevenir nuevos hechos delictivos.

Llamado a la calma a la ciudadanía

Frente a la preocupación expresada por la comunidad a través de videos difundidos en redes sociales, las autoridades hicieron un llamado a la calma y a la confianza.

“El Ejército Nacional y la Policía están presentes en las vías y en el municipio. Se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población”, concluyó el secretario de Gobierno.

Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer plenamente cómo se desarrollaron los hechos y definir nuevas acciones de seguridad en la zona.