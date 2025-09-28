MinDefensa ofrece recompensa por hombres que instalaron retén ilegal en la vía Panamericana

JUSTICIA

En la mañana de este 28 de septiembre se conoció el video de un retén ilegal en la vía Panamericana, específicamente entre Popayán y Pasto, en el sector conocido como La Fonda del municipio del Patía.

Según las autoridades, los hombres armados presuntamente pertenecerían a un grupo ilegal que delinque en esa parte del sur del Cauca.

En un video grabado por un conductor, se observa cómo los ilegales detienen el tráfico de vehículos, obligan a un tracto camión a desviar su ruta y secuestran a su conductor.

Pedro Sánchez anuncia recompensa

A través de sus redes sociales, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta $50 millones de pesos por información que permita capturar a estos hombres.

“Tras los cobardes hechos ocurridos en las últimas horas, en donde criminales intimidaron a viajeros y transportadores en la vía que comunica a Nariño con Cauca, cerca al Bordo, Cauca, he ordenado a las Fuerzas Militares, al Ejército Nacional y a la Policía de Colombia adelantar de inmediato un completo despliegue operacional en esta zona para garantizar la seguridad”, indicó el ministro.

Sánchez explicó que las capacidades por tierra y aire estarán activas para ubicar a la estructura delincuencial responsable de este cobarde hecho, así como para liberar al conductor secuestrado.

“No podemos permitir que estos cárteles narcoterroristas con su cobardía realicen esta clase de acciones criminales”, dijo el ministro.







