MinDefensa convoca reunión urgente con cúpula militar por denuncias de presunta interferencia en operaciones

Tras las denuncias reveladas por la revista Semana sobre una supuesta interferencia en operaciones militares por parte de la senadora Isabel Cristina Zuleta, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, solicitó de manera urgente una reunión reservada con la cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

El encuentro se realizará este lunes 15 de diciembre y tendrá como objetivo abrir investigaciones y establecer responsabilidades.

De acuerdo con información conocida por Caracol Radio, la reunión busca determinar quiénes serían los ocho generales, cinco en servicio activo y tres en retiro, que habrían presentado la denuncia y precisar el alcance de los señalamientos.

La reunión se dará en medio de la preocupación por posibles presiones indebidas sobre operaciones e investigaciones en curso contra estructuras criminales.

Según la denuncia, altos mandos de la Policía y de las Fuerzas Militares señalaron que la senadora Zuleta y personas de su círculo cercano habrían interferido en acciones de la fuerza pública dirigidas contra organizaciones vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y homicidios.

Estas presuntas presiones, aseguran las fuentes, ya fueron puestas en conocimiento del Ministerio de Defensa, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.

Los ocho generales consultados por el medio indicaron haber recibido llamadas telefónicas de la senadora, así como de familiares y asesores. En dichas comunicaciones, según relataron, se habría solicitado frenar combates y procedimientos contra personas presuntamente vinculadas en Antioquia con las disidencias de las Farc, comandadas por alias ‘Calarcá’, y con organizaciones delincuenciales que operan en Medellín y municipios del Valle de Aburrá.

Desde el Ministerio de Defensa no se han entregado detalles adicionales sobre el contenido de la reunión ni sobre las medidas que podrían adoptarse, mientras avanzan las verificaciones para esclarecer los hechos y definir si hubo o no injerencias indebidas en las operaciones de la fuerza pública.