¿Está caído Nequi HOY 15 de diciembre? Causas de la falla en los servicios en pleno día de quincena

Este 15 de diciembre, cuando miles de personas emplean los servicios bancarios para cobrar su sueldo, la popular billetera digital Nequi presenta fallas en algunos de sus servicios más utilizados.

¿Cuáles son los servicios de Nequi con intermitencia?

La compañía confirmó la intermitencia de varios de sus servicios a través de sus canales oficiales.

Entre los que presentan interrupción mayor producto de la falla se encuentran aquellos relacionados con el ingreso a la app de Nequi, entre ellos los envíos a Bancolombia y asimismo del banco a la aplicación.

El envío entre cuentas de Nequi también presenta interrupción parcial durante gran parte de la jornada. De la misma manera, los servicios relacionados con el retiro de cajero y en corresponsales de Nequi y Bancolombia se encuentra también interrumpido parcialmente, según el monitor de servicios de la compañía.

¿Qué alternativas tienen los usuarios de Nequi?

La compañía informó que las recargas, pagos por PSE y tarjeta Nequi (virtual y física) se encuentran operacionales. Nequi ha insistido, ante las quejas de los usuarios en redes sociales, que el dinero se encuentra seguro y el servicio se retomara a la mayor brevedad.

En ese sentido, la empresa recomienda visitar la página oficial del estado de los servicios para estar informado de manera inmediata sobre el funcionamiento de la aplicación.

¿A qué se deben las fallas en Nequi este 15 de diciembre?

Nequi se encuentra trabajando para solventar la falla en la aplicación y otros servicios, según ha compartido a través de sus cuentas en redes sociales donde los usuarios se han quejado constantemente.

Ante la situación, la empresa explicó que la intermitencia se debe al proceso de modernización que está llevando a cabo para fortalecer su plataforma. Como parte de dicha actualización se está presentando una importante migración de su infraestructura a la nube desde hace varias semanas.