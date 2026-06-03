Rutte visita Kiev un día después de uno de los ataques rusos más masivos de la guerra

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, llegó este miércoles en tren a la capital ucraniana, en una nueva visita al país del jefe de la Alianza que tiene lugar un día después de que Rusia lanzara uno de sus ataques más masivos de toda la guerra contra Kiev y otras ciudades de Ucrania.

En un mensaje en X, el ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, informó de la llegada de Rutte a Kiev “para conversaciones con el presidente” ucraniano, Volodímir Zelenski, y para “importantes reuniones”.

“Agradecemos profundamente la unidad y la fortaleza de la OTAN en su apoyo a Ucrania, mientras defendemos juntos la seguridad transatlántica”, añadió.

https://x.com/andrii_sybiha/status/2062105363797754051

Este nuevo viaje de Rutte a la capital ucraniana tiene lugar días después de que Zelenski pidiera por carta al presidente de EE. UU., Donald Trump, que incremente el suministro de misiles antibalísticos PAC-3 para sistemas Patriot ante el déficit en este tipo de armamento que arrastra el Ejército ucraniano.

El ministro de Exteriores ucraniano pidió el martes además que la UE empiece a financiar las compras de armamento estadounidense para Ucrania que ahora se pagan con dinero de los socios nacionales de Ucrania.

Desde su posición de secretario general de la OTAN, Rutte ha actuado de enlace entre Ucrania y sus aliados europeos con EE. UU. para acercar posiciones desde la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca.

Hasta treinta misiles balísticos rusos impactaron durante la madrugada del martes en objetivos ucranianos ante la imposibilidad de las defensas de Kiev de derribarlos.

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