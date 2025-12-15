En Quindío adelantarán nuevamente el proceso de elección para IPS de primer nivel para docentes

Armenia

Y es que se llevó a cabo la última reunión de alto nivel de salud 2025 para analizar la situación actual y avances del nuevo modelo de salud del magisterio en el departamento. Esteban Bernal del sindicato de educadores del Quindío, Suteq entregó las conclusiones del encuentro.

Fue claro que dentro de lo relevante es que por primera vez se reconocen fallas estructurales en la implementación del modelo puesto que es una de las criticas reiteradas del sindicato entendiendo que el modelo es muy garante en el papel, pero la ejecución no se ha dado en óptimas condiciones.

Reconoció que el Magisterio es una población mayor con unas enfermedades de base como hipertensión, diabetes por lo que deben acudir muchas veces al médico para recibir los diferentes tratamientos por eso lo clave de que se generen las garantías.

Fue claro que la incertidumbre permanece puesto que se han realizado varias reuniones y se han firmado muchos compromisos que en la práctica no se materializan.

Anuncio de nuevo proceso

En ese espacio el Fomag anunció que para el miércoles 28 de enero de 2026 se adelantará nuevamente el proceso de libre elección para que docentes, pensionados y afiliados del FOMAG seleccionen la IPS de primer nivel que prestará sus servicios de salud.

El líder sindical resaltó frente a lo anterior que el anuncio fue dado tras denuncias efectuadas por la junta directiva del Suteq por eso se repetirá dicho proceso para los docentes que están capitados en el municipio de Armenia.

Sostuvo que desde el sindicato evidenciaron varias inconsistencias donde la organización sindical entregó un reporte técnico y estadístico que contradijo los resultados del proceso de elección que no tenían soporte para su justificación.

“Lo que podemos resaltar en este momento es que de la reunión y debido a denuncias efectuadas por la junta directiva del SUTEQ se acordó repetir el proceso de libre elección para los maestros que están capitados en el municipio de Armenia. Proceso del cual la organización sindical evidenció amplias inconsistencias. La FIDUPREVISORA tomó la decisión ayer de repetir el proceso", manifestó.

Panorama de salud

Finalmente, dio a conocer que el panorama en materia de prestación de servicios de salud no ha cambiado puesto que los problemas son estructurales.

Manifestó que por días o semanas se logran pequeñas soluciones por eso insistió que hace dos meses hay una nueva dirección nacional así que las expectativas están enfocadas en soluciones definitivas.

En el encuentro participaron representantes de Fecode, Ministerio de Educación, FOMAG, y Veedurías ciudadanas de salud.