Colombianos en el exterior pueden cambiar su puesto de votación de forma virtual para las elecciones

La medida busca facilitar la participación electoral de los connacionales en las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026.

¿Quiénes pueden cambiar su puesto de votación?

Cualquier colombiano residente en el exterior que:

• Cambió de país o ciudad.

• No aparece actualmente en el censo electoral.

A la fecha, 1.096.368 colombianos en el exterior están habilitados para votar.

Fechas clave para inscribirse

• Hasta el 8 de enero de 2026: quienes se inscriban podrán votar en Congreso y Presidencia.

• Del 9 de enero al 31 de marzo de 2026: solo podrán votar en Presidencia.

Recuerde que en el exterior las votaciones duran una semana completa, iniciando el lunes previo a las elecciones.

¿Cómo hacer el trámite paso a paso?

La inscripción es completamente virtual y solo funciona desde fuera de Colombia.

1. Ingresar a la plataforma

• https://inscribeteonline2026.registraduria.gov.co/

• Entrar a www.registraduria.gov.co y escanear el código QR “Inscripción en el exterior”.

2. Registrar tus datos

La plataforma le pedirá:

• Número de cédula

• País, ciudad y dirección

• Selección del puesto de votación

• Datos de contacto (correo, teléfono)

• Información personal (nivel educativo, discapacidad, etnia)

3. Verificación con biometría facial

El sistema hará una prueba de vida desde la cámara del celular para confirmar que sea usted.

La foto se compara con las bases de datos de la Registraduría, que tiene más de 60 millones de imágenes.

4. Recibe la confirmación

Llegará un correo con el resultado del trámite.

Si no es exitoso, podrá hacerlo presencialmente en el consulado con su cédula o pasaporte.

¿Por qué es importante este cambio?

La Registraduría señala que más de 4,7 millones de colombianos viven fuera del país, pero la participación electoral es históricamente baja.

Con esta herramienta buscan que votar sea más fácil, rápido y seguro, para aumentar la participación.

¿Necesito cédula digital?

No es obligatorio. Puedes usar cédula amarilla con hologramas o pasaporte si necesitas acudir al consulado.

¿Cuánto tarda la verificación?

El proceso es automático y se notifica por correo.

¿Qué pasa si ya estoy en el censo?

Puede verificar tu puesto actual y decidir si necesitas cambiarlo.