Registrador revela medidas clave y detalla cómo la Registraduría blindará las elecciones de 2026

En un encuentro realizado en Bogotá, el registrador nacional Hernán Penagos presentó a representantes diplomáticos los detalles del proceso electoral que tendrá Colombia en 2026. Durante la reunión, explicó cuáles serán las acciones para fortalecer la transparencia y cómo funcionarán algunos de los procedimientos clave.

Entre las medidas, la Registraduría anunció la publicación de todas las actas E-14, los documentos donde se consignan manualmente los resultados de cada mesa. Esta información estará disponible para consulta pública una vez finalizada la jornada electoral. También se realizarán auditorías al proceso y se contará con el acompañamiento de misiones de observación, tanto nacionales como internacionales.

Penagos explicó además que se usará biometría facial y dactilar para verificar la identidad de los votantes, con el fin de reducir riesgos de suplantación. Recordó que el momento decisivo del proceso ocurre tras el cierre de urnas, a las 4:00 p. m., cuando 700.000 jurados de votación, ciudadanos seleccionados aleatoriamente, son los encargados de contar los votos y llenar las actas manuales.

El Registrador también habló sobre la importancia de que la ciudadanía conozca mejor cómo se desarrolla el conteo de votos, pues esto contribuye a la confianza en el sistema. Según dijo, las narrativas falsas o confusas en redes sociales afectan la percepción pública y pueden generar dudas injustificadas sobre el proceso.

Penagos insistió en que es necesario garantizar no solo que las personas puedan votar, sino que puedan hacerlo de manera libre, sin presiones.

Añadió que la responsabilidad de que las elecciones salgan bien no recae únicamente en la Registraduría, sino en todas las entidades del Estado que participan en la organización y vigilancia del proceso.

Finalmente, invitó a los partidos políticos a participar en las actividades previas: capacitaciones, simulacros y designación de testigos y auditores. Explicó que esa participación contribuye a que el proceso sea más transparente y a que las organizaciones políticas puedan hacer seguimiento directo a cada etapa electoral.