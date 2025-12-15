Cinco de los 20 heridos ya fueron dados de alta: gobernador de Antioquia

Bello- Antioquia

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, visitó el Liceo Antioqueño en el municipio de Bello, barrio Santa Ana, donde se están concentrando los homenajes a los 17 fallecidos en el accidente de tránsito entre Segovia y Remedios en el Nordeste de Antioquia. Desde allí actualizó la situación de los lesionados que permanecen en centros asistenciales.

El gobernante llegó hasta la sede educativa donde elevó una oración y saludó a algunos de los familiares de las víctimas letales del siniestro . El señor Rendón manifestó que por fortuna ya varias personas han salido de los hospitales donde recibieron atención.

“El día de ayer recibimos un parte de 20 jóvenes heridos, algunos de los que estaban acompañando a los muchachos; de esos 20 heridos, ya 5 fueron dados de alta y los otros 15 están hospitalizados, pero estables, en Yolombó y en unidades hospitalarias de Bello y de Medellín”, agregó.

Agrega que por ahora se está en la coordinación del sepelio colectivo que se realizará este martes, aunque los padres de las víctimas son los que deben aceptar esa posibilidad para que reciban un homenaje colectivo.

En cuanto a la investigación, indica que aún no se conoce el resultado oficial , pero manifestó que esta es muy importante para poder tomar medidas sobre lo que haya generado la tragedia.

“Eso es determinante, que rápidamente podamos tener resultados; yo pienso que, en medio de tanto dolor, saber qué pasó, pues le da algo de sosiego a las familias y también a nosotros nos pone en un modo de alerta y de trabajo para entre todos trabajar conjuntamente para que esto no se vuelva repetido”.

Agrega que, por ahora, es mejor no especular sobre lo que generó el accidente fatal, mientras que invita a seguir acompañando a las víctimas.