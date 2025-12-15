Bello habilita Espacios de Escucha y convoca jornada de silencio tras la tragedia vial en Segovia
Tras el siniestro vial ocurrido en el municipio al nordeste del departamento, la Administración de Bello brinda acompañamiento psicosocial.
El trágico accidente vial ocurrido entre el municipio de Segovia y Remedios, del departamento de Antioquia, cobró la vida de estudiantes del Liceo Antioqueño, hecho que enluta profundamente a la ciudad de Bello y a la comunidad educativa.
Ante esta situación, la Administración Municipal, a través del Sistema de Salud Mental Sanamente, dispuso la activación de Espacios de Escucha para brindar acompañamiento psicosocial a los familiares de las víctimas, la comunidad educativa y la ciudadanía en general.
Estos espacios estarán habilitados el día de hoy, 15 de diciembre en los siguientes puntos:
- Instituto de Medicina Legal- Medellín: acomañamiento a familiares de las personas fallecidas. Desde las 7:00 a. m. Carrera 65 No. 80-325, barrio Caribe.
- Salón Comunal del barrio Serramonte: atención psicosocial a la población afectada por el accidente. Desde las 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Cra. 60 #39AA-20
- Institución Educativa Liceo Antioqueño: acompañamiento a los miembros de la comunidad educativa que los requieran. Desde las 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Cra. 57A #37-115, sector Ciudad de los Puertos.
Adicionalmente, la Alcaldía de Bello invitó a la ciudadanía a un día de silencio y reflexión, como acto de respeto y solidaridad con las familias de las 17 personas fallecidas en el siniestro vial en Segovia. La convocatoria incluye bajar volumen, no usar pólvora, no encender el alumbrado y encender una vela en familia a las 8:00 de la noche.
Desde la Administración Municipal se reiteró que el silencio también es una forma de acompañar.