Bello habilita Espacios de Escucha y convoca jornada de silencio tras la tragedia vial en Segovia

El trágico accidente vial ocurrido entre el municipio de Segovia y Remedios, del departamento de Antioquia, cobró la vida de estudiantes del Liceo Antioqueño, hecho que enluta profundamente a la ciudad de Bello y a la comunidad educativa.

Ante esta situación, la Administración Municipal, a través del Sistema de Salud Mental Sanamente, dispuso la activación de Espacios de Escucha para brindar acompañamiento psicosocial a los familiares de las víctimas, la comunidad educativa y la ciudadanía en general.

Estos espacios estarán habilitados el día de hoy, 15 de diciembre en los siguientes puntos:

Instituto de Medicina Legal- Medellín: acomañamiento a familiares de las personas fallecidas. Desde las 7:00 a. m. Carrera 65 No. 80-325, barrio Caribe.

Salón Comunal del barrio Serramonte: atención psicosocial a la población afectada por el accidente. Desde las 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Cra. 60 #39AA-20

Institución Educativa Liceo Antioqueño: acompañamiento a los miembros de la comunidad educativa que los requieran. Desde las 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Cra. 57A #37-115, sector Ciudad de los Puertos.

Adicionalmente, la Alcaldía de Bello invitó a la ciudadanía a un día de silencio y reflexión, como acto de respeto y solidaridad con las familias de las 17 personas fallecidas en el siniestro vial en Segovia. La convocatoria incluye bajar volumen, no usar pólvora, no encender el alumbrado y encender una vela en familia a las 8:00 de la noche.

Desde la Administración Municipal se reiteró que el silencio también es una forma de acompañar.