La única vez que Junior y Tolima se enfrentaron por una final en Colombia

Este viernes 12 de diciembre iniciará la final de la Liga Colombiana, con el partido de ida entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Este será un duelo inédito en este certamen, ya que nunca se han cruzado en la definición del título.

Aunque los barranquilleros y tolimenses nunca se han enfrentado en la definición de un campeonato colombiano, desde la creación de los torneos cortos, ni tampoco se han cruzado en la final de la Copa Colombia, hay un antecedente por la definición de un título Dimayor en el 2019.

¿Cuál fue esa final que jugaron Junior y Tolima?

Este título por el que sé enfrentaron Junior y Tolima fue la final de la Superliga del 2019, ambos como los campeones del año anterior. En aquel entonces los Pijaos ganaron la final del primer semestre de la mano de Alberto Gamero, ante Nacional. Junior, por su parte, se coronó campeón del segundo semestre con Julio Comesaña, derrotando a Medellín.

El juego de ida de este título fue el 23 de enero del 2019, este primer partido se jugó en Barranquilla, pero el cuadro tiburón para esa fecha ya había cambiado de entrenador, ya que Comesaña se fue a dirigir a Colón de Santa Fe, entonces asumió Luis Fernando Suárez.

En ese partido de ida, la hoy figura del Bayer Múnich, Luis Díaz, hacía parte del elenco tiburón, incluso anotó el primer gol del partido, pero Tolima logró remontar el juego con doblete de Marco Pérez.

Luis Díaz en la final de la Superliga 2019, entonces jugador de Junior vs. Tolima / Colprensa Ampliar

A los cuatro días se jugó el partido de vuelta en Ibagué y todo pintaba para que el trofeo lo alzará Deportes Tolima. Sin embargo, Luis Carlos Ruiz marcó gol en el minuto 90+2′, forzando así la definición desde los tiros penales en los que Junior se quedó con la Superliga.

Aunque directamente esta final será inédita en la Liga Colombiana, estos dos equipos sí se han cruzado en otras instancias decisivas, como los cuadrangulares de 1981, donde el triunfo 4-3 de Tolima le dio el cupo a La Copa Libertadores en ese entonces.

Cifras de este año

En este año Junior y Tolima se han enfrentado en cuatro oportunidades, todas por la Liga Colombiana, las cifras están a favor del equipo de Lucas González, ya que han empatado dos encuentros y han ganado los otros dos. En los cuadrangulares del semestre anterior, volvieron a coincidir en un duelo decisivo para el grupo A, en la fecha 6 la victoria fue para los Pijaos 2-0.