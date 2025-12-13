Escolta de la UNP resulta herido durante atentado contra líder wayúu en La Guajira

Las organizaciones sociales de La Guajira denunciaron que Misael Socarrás Ipuana, líder de la comunidad indígena wayúu, fue víctima de un ataque a bala cuando se desplazaba en un vehículo por el municipio de Maicao.

Sujetos en motocicleta interceptaron el carro de la Unidad Nacional de Protección en el que iba Socarrás.

Uno de los sicarios sacó un arma y la acción contra el líder, sin embargo, uno de los escoltas lo protegió y en ese momento este resultó herido.

Más detalles del caso

Los señalados huyeron y el trabajador de la UNP fue llevado a una clínica, donde su estado de salud es reservado.

Cabe anotar que el líder wayúu ha denunciado amenazas desde el 2002, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones del caso.