Investigan a funcionario de la Gobernación del Quindío por presunta participación en política

Armenia

Se trata del secretario de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Jhon Mario Liévano Fernández de la actual gobernación del departamento.

En efecto la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria por la presunta participación indebida en política del funcionario a favor de un candidato a la Cámara.

La Procuraduría Regional de Instrucción del Quindío expuso que, según información publicada en medios de comunicación locales, el funcionario y varios compañeros de gabinete habrían presentado al aspirante a la corporación aludiendo su cercanía con el gobernador actual, Juan Miguel Galvis.

En diálogo con Caracol Radio el funcionario dio a conocer que hace unos días fue notificado de un proceso de investigación en su contra.

Afirmó que es respetuoso de las normas y la ley por lo que se acoge a los entes de control siendo claro en que no tiene nada que temer con respecto al proceso.

“Hace pocos días fui notificado sobre un proceso de investigación hacia mí, proceso disciplinario. Yo soy respetuoso de las normas, de la ley, me acojo a los entes de control. No tengo nada que temer con respecto al proceso", indicó.

Explicó que estuvo en una reunión con unos compañeros de trabajo donde realizaron actividades fuera de la gobernación en un tiempo donde no estaba laborando.

Además, dijo que no estaban en época electoral porque no habían candidatos inscritos por lo que no tiene nada que temer porque nunca se ha reunido con personas que actualmente estén aspirando a un cargo de elección popular.

“Fue un proceso donde yo estuve en una reunión con unos compañeros, fuera de de la gobernación en un tiempo donde no estaba laborando", destacó.

Añadió: “Entonces, en ese aspecto, pues yo no tengo nada que temer, nunca me he reunido con personas que estén aspirando en este momento a un cargo de elección popular. Siempre he estado como al margen de las cosas, pero en este caso, pues uno tiene que acatar lo que disponga el ente de control y acudir a a estos estamentos".

“Tengo la conciencia tranquila, seguimos trabajando fuertemente para que el departamento del Quindío tenga un desarrollo en materia tecnológica y posicionarlo a nivel nacional como un territorio inteligente", puntualizó.

El ente de control señaló que la presente actuación procesal busca establecer la ocurrencia de la conducta, determinar si constituye falta disciplinaria y definir si el disciplinable actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.