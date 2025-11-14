La Procuraduría abrió investigación a cuatro alcaldes de Quindío por presunta omisión de funciones

Armenia

La investigación se adelanta contra los alcaldes de los municipios de Pijao Jhon Jairo Restrepo Gallego, La Tebaida Ricardo Alfonso Celis Rojas, Buenavista Jhon Steban Aristizábal Rincón y Córdoba Guillermo Andrés Valencia Henao al parecer porque tomaron decisiones sobre varios aspectos sin que se cumplieran los requisitos.

Precisamente la Procuraduría General de la Nación informó que abrió investigación disciplinaria por la presunta omisión del cumplimiento de sus funciones durante el desarrollo de la Asamblea General de Accionistas de Empresas Públicas del Quindío el pasado 28 de julio.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia vinculó al expediente a Guillermo Andrés Valencia Henao, Ricardo Alfonso Celis Rojas; Jhon Steban Aristizábal Rincón y Jhon Jairo Restrepo Gallego; por la posibles irregularidades en que incurrieron al retirarse de la reunión para afectar el quorum deliberatorio.

Con el desarrollo de la investigación y la solicitud de pruebas, la Procuraduría busca verificar la ocurrencia de los hechos señalados, establecer si son constitutivos de falta disciplinaria y definir los funcionarios actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.