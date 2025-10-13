Procuraduría indaga por incumplimientos en implementar Sistema Estratégico de transporte de Armenia

Los buses en Armenia hoy tienen la marca de la empresas a Amable encargada del sistema estratégico de transporte publico. Foto: Adrián Trejos

Armenia

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra funcionarios del ministerio de transporte por presunto incumplimiento en la implementación del sistema de transporte público en Armenia.

Por posibles irregularidades en el cumplimiento del convenio para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros para Armenia 2021-2024.

La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de servidores públicos por determinar del Ministerio de Transporte.

Según la información de la Procuraduría Segunda delegada para la Contratación Estatal, los desembolsos para la ejecución del proyecto no se habrían realizado de conformidad con los montos, plazos y condiciones exigidos.

El ente de control también indaga las actuaciones adelantadas por la Alcaldía de Armenia con la creación del Fondo de Estabilización Tarifaria, acordada en el convenio de cofinanciación.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Finalmente, la Procuraduría busca establecer la existencia de posibles deficiencias en las labores de seguimiento del avance del proyecto y cumplimiento por parte del Ministerio de Transporte.

Respuesta de Amable

La empresa Amable es la responsable de ejecutar el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros para Armenia, SETP, sus directivas han respondido que “esta actuación de la Procuraduría es producto de la auditoría de la Contraloría General de la República en la vigencia anterior, daremos todas las explicaciones respecto a las complejidades presentadas a lo largo de todos estos años, a la fecha tenemos implantado un plan de transición el que nos permita dicha operación de manera gradual”

Contexto:

Cabe recordar que el gerente de Amable, James Castaño reconoció las dificultades para implementar el sistema y ha indicado que es necesario crear un fondo de estabilización que las tarifas que deben ser subvencionadas no subsidiadas y por eso el alcalde debe presentar el proyecto al concejo de Armenia para crear este fondo para lo que estiman se necesitan 5.800 millones de pesos anuales.