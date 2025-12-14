Incautan 52.800 latas de cerveza sin documentación legal en un operativo navideño en Sucre

Sincelejo

En un golpe al contrabando en la temporada de fin de año, un operativo conjunto logró la incautación de 52.800 latas de cerveza Águila Light que carecían de documentación que acreditara su legalidad.

La intervención, realizada en el kilómetro 38 de la vía Sincelejo–Calamar, fue ejecutada por el Grupo Operativo Anticontrabando de la Subsecretaría de Gestión Tributaria de Sucre, la Policía de Tránsito y la Armada Nacional. La mercancía, con un valor comercial estimado en $51.902.400, provenía del departamento de Bolívar.

La subsecretaria de Gestión Tributaria, Yalenis Santiz Palencia, enfatizó el impacto negativo de estas prácticas ilícitas. “Por favor, sean diligentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, la legalidad paga”, señaló la funcionaria.

Santiz Palencia agregó que “cada vez que se practica el contrabando, se están afectando las finanzas del departamento y evitando la inversión en sectores importantes”. Hizo además un llamado para que en esta temporada “hagamos que sea una época de paz, armonía y legalidad: ¡una Navidad a lo bien!”.

Plan Navidad contra el contrabando

El cargamento incautado fue puesto a disposición de la Subsecretaría de Gestión Tributaria para iniciar el proceso legal correspondiente. Las autoridades insistieron en que el contrabando es una actividad que perjudica las finanzas departamentales, limitando los recursos disponibles para inversión social en áreas esenciales como salud, educación y deporte.

Este operativo se enmarca dentro de la estrategia nacional simultánea denominada “Plan Navidad”, coordinada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Dicho plan forma parte del programa integral de lucha contra el contrabando y surge de acuerdos establecidos en mesas nacionales y regionales con entidades y gremios. Su objetivo es proteger al comercio formal, garantizar condiciones equitativas para los empresarios que cumplen con la ley y evitar que productos sin la debida certificación sanitaria lleguen a los consumidores durante las festividades. Por ello, la DIAN intensificará los controles en bodegas, depósitos y centros de distribución en lo que resta del año.

El Grupo Anticontrabando de Sucre anunció que continuará realizando operativos de forma coordinada con la Policía Nacional, la Armada, el Ejército, la Infantería de Marina, Guardacostas, Capitanía de Puerto, Fiscalía y la DIAN, entre otras autoridades, para proteger los recursos del departamento.

Paralelamente, se invitó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades denunciando cualquier sospecha de comercialización ilegal. Los reportes pueden hacerse a través de la línea anticontrabando 159 o mediante la sección ‘PQRS y denuncias’ en el portal oficial de la DIAN, www.dian.gov.co.