Más de 690 patrulleros de policía se graduaron en Corozal, Sucre

Mas de 690 nuevos patrulleros se graduaron en Corozal tras un año de formación/ Policía Nacional

Luego de un año de preparación rigurosa, 691 jóvenes se convirtieron en guardianes de la seguridad y la democracia en Colombia. La ceremonia de graduación se realizó en la Escuela de Carabineros Rafael Núñez, en Corozal, Sucre, presidida por el Brigadier General Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Región de Policía N°8.

El oficial agradeció a los padres y familiares por confiar a sus hijos a la institución, destacando el compromiso de los nuevos patrulleros para proteger los derechos ciudadanos y fortalecer la convivencia en todo el territorio nacional.

Estos jóvenes hacen parte de los 7.504 patrulleros del curso 007 que se graduaron simultáneamente en 13 escuelas de formación policial en el país. Su misión será representar la dignidad del servicio, siendo el rostro del Estado y la voz de la ley.

Durante el acto se exaltó a Karen Ochoa Celis, psicóloga de 23 años, oriunda de Copey, Cesar, quien ocupó el primer puesto del curso gracias a su disciplina y esfuerzo.

“Les cumplí”, dijo emocionada a sus padres tras alcanzar su sueño de ser patrullera.

La incorporación de este personal permitirá robustecer la seguridad y reforzar la capacidad institucional con enfoque diferencial, bajo el lema: Servir a Dios y a la Patria.