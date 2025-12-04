Armada de Colombia incauta 4,5 toneladas de cocaína del Clan del Golfo en el Caribe

En una operación conjunta que reafirma la ofensiva contra el crimen organizado, la Armada de Colombia asestó un nuevo golpe al narcotráfico en aguas del Caribe colombiano.

La acción, desarrollada en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Sur (JIAF-S), permitió la interdicción de una lancha rápida tipo Go Fast que transportaba una carga ilícita de gran valor.

El operativo se ejecutó aproximadamente a 80 millas náuticas al noroccidente del Golfo de Morrosquillo, luego de que inteligencia naval alertara sobre el zarpe de la embarcación equipada con cuatro motores fuera de borda y con posible destino a Honduras.

Una aeronave de vigilancia detectó el movimiento y guió a una Unidad de Reacción Rápida (URR) de la Estación de Guardacostas de Coveñas, que logró interceptar la lancha en alta mar.

Tras el arribo de las unidades a puerto, se confirmó la incautación de 180 pacas de cocaína con un peso total de 4,5 toneladas, además de la captura de cinco tripulantes, todos de nacionalidad colombiana. Según las autoridades, la carga pertenecería al Grupo Armado Organizado Clan del Golfo.

El golpe representa una afectación económica cercana a 216 millones de dólares para las redes narcotraficantes, evitando la distribución de más de 11,2 millones de dosis en las calles.

Los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Con este resultado, la Armada de Colombia, a través de la Fuerza Naval del Caribe, ratifica su compromiso de negar el uso del mar para actividades ilícitas y continuar debilitando las estructuras del narcotráfico en la región.

