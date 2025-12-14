🔴 EN VIVO elecciones en Bucaramanga: comienza la jornada electoral para elegir al nuevo alcalde

Hoy, domingo 14 de diciembre de 2025, se llevarán a cabo las elecciones atípicas para elegir el nuevo alcalde de Bucaramanga, que ocupará el lugar Jaime Andrés Beltrán, quien fue destituido en agosto por el Consejo de Estado por incurrir en doble militancia.

La jornada se desarrollará desde las 8:00 a. m. a las 4:00 p. m. A partir de las 3:30 p. m., los miembros de la comisión escrutadora deberán estar en la sede del escrutinio. Los escrutinios municipales iniciarán a las 4 de la tarde y se extenderán hasta las 12 de la noche.

De acuerdo con la Registraduría Nacional, para esta contienda electoral Bucaramanga dispone de un padrón electoral de 531.239 ciudadanos aptos para sufragar, distribuidos en 88 centros de votación, con un total de 1.391 mesas y 10.070 jurados de votación.

La totalidad de estos centros y mesas estarán bajo la supervisión preventiva de la Procuraduría General, por medio de la Comisión Nacional de Control Electoral.

La supervisión preventiva será ejercida por 78 servidores públicos del ámbito territorial, pertenecientes a las procuradurías, pertenecientes a las procuradurías Regional de Santander y Provincial de Instrucción de Bucaramanga. Estos funcionarios serán responsables de la vigilancia de los sistemas tecnológicos empleados en el preconteo, los escrutinios y los simulacros. A este despliegue se unen 19 funcionarias de la Defensoría del Pueblo y 14 de la Personería de Bucaramanga.

La Alcaldía de Bucaramanga instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se analizarán y coordinarán todas las acciones necesarias para garantizar el desarrollo de los comicios.

Minuto a minuto elecciones en Bucaramanga HOY

8:10 a.m. | El alcalde designado, Javier Sarmiento, hace presencia en la apertura de la jornada electoral en Bucaramanga, donde asegura que no se ha presentado novedades en ninguno de los 88 puestos de votación.

#EleccionesBucaramanga A esta hora (8:10) El alcalde designado, Javier Sarmiento, hace presencia en la apertura de la jornada electoral en Bucaramanga, donde asegura que no se ha presentado novedades en ninguno de los 88 puestos de votación.

8:00 a.m. | El registrador nacional, Hernán Penagos y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, instalan las elecciones atípicas para la Alcaldía de Bucaramanga.

#EleccionesBucaramanga A esta hora (8:06) el registrador nacional, Hernán Penagos y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, instalan las elecciones atípicas para la Alcaldía de Bucaramanga.

Las urnas están abiertas desde las 8am hasta las 4pm.



Las urnas están abiertas desde las 8am hasta las 4pm.… pic.twitter.com/qcm6zvpVny — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 14, 2025

7:17 a.m. | El alcalde encargado de Bucaramanga hace presencia en la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) con todas las autoridades articuladas, para garantizar la transparencia durante las elecciones atípicas.

Palabras del Alcalde de Bucaramanga Javier Sarmiento en la instalación del Puesto de Mando Unificado, con todas las autoridades articuladas, para garantizar la transparencia durante las elecciones atípicas.

6:50 a.m. | A esa hora realizamos la instalación del Puesto de Mando Unificado, desde donde se analizarán y coordinarán todas las acciones necesarias para garantizar el normal desarrollo de las elecciones atípicas en Bucaramanga.