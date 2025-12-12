Bucaramanga: ley seca, restricciones de movilidad y control especial por elecciones atípicas

Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga expidió el Decreto 0872 de 2025, en el que establece una serie de medidas excepcionales para garantizar el orden público durante las elecciones atípicas de alcalde que se realizarán el próximo domingo 14 de diciembre. Las disposiciones regirán entre el 13 y el 15 de diciembre.

Según el documento firmado por el alcalde (D) Javier Augusto Sarmiento Olarte, las medidas buscan asegurar que la jornada electoral se desarrolle en condiciones de tranquilidad, atendiendo la solicitud oficial hecha por la Policía Metropolitana y las obligaciones legales del municipio.

Ley seca desde el sábado 13 de diciembre en Bucaramanga

El decreto establece que estará prohibida la venta y consumo de bebidas embriagantes en establecimientos comerciales y en espacios públicos desde las 6:00 p. m. del sábado 13 de diciembre hasta las 6:00 a. m. del lunes 15 de diciembre de 2025.

Esta medida aplica en toda la jurisdicción de Bucaramanga y se adopta en cumplimiento del Código Electoral y la normativa nacional.

Restricciones a la circulación de vehículos

Con el fin de prevenir alteraciones del orden público y de acuerdo al decreto expedido por la Alcaldía de Bucaramanga:

El transporte y disposición de escombros en vías públicas , inmuebles y lotes particulares.

, inmuebles y lotes particulares. La circulación de vehículos que realicen trasteos y mudanzas .

. La movilización de vehículos que transporten cilindros de gas, sustancias tóxicas o peligrosas.

Estas restricciones aplicarán, al igual que la ley seca, desde las 6:00 p. m. del sábado 13 de diciembre hasta las 6:00 a. m. del lunes 15 de diciembre.

Suspensión de permisos para porte de armas

El decreto recuerda que, conforme a lo dispuesto por el Gobierno Nacional, se mantiene la suspensión general de permisos para porte de armas en todo el país. En Bucaramanga aplicará el mismo periodo de restricción: del 13 al 15 de diciembre.

El artículo 4 del decreto indica que la Policía Nacional, autoridades de tránsito y demás entidades de control deberán garantizar el estricto cumplimiento de las medidas. También podrán imponer correctivos a quienes incumplan las disposiciones.