Hasta qué hora se puede votar HOY 14 de diciembre en Bucaramanga: Elecciones atípicas Alcalde 2025

Ellos son los 8 candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga 2025: Elecciones atípicas 14 de diciembre. Crédito: X@Registraduria

Este domingo, 14 de diciembre de 2025, se llevarán a cabo las elecciones atípicas para elegir alcalde de Bucaramanga. Estos comicios atípicos son procesos electorales que se efectúan fuera del cronograma electoral regular, con el propósito de llenar la vacante absoluta de un gobernante y seleccionar una autoridad por el tiempo restante del mandato constitucional del cargo.

En este caso se elegirá al nuevo mandatario local que reemplazará a Jaime Andrés Beltrán, a quien el Consejo de Estado lo destituyó por incurrir en doble militancia en las elecciones que lo llevaron a ganar en octubre de 2023.

Para esta contienda electoral, Bucaramanga dispone de un padrón electoral de 531.239 ciudadanos aptos para sufragar, distribuidos en 88 centros de votación, con un total de 1.391 mesas y 10.070 jurados de votación. La totalidad de estos centros y mesas estarán bajo la supervisión preventiva del Ministerio público.

Durante la jornada de votación, la supervisión preventiva será ejercida por 78 servidores públicos del ámbito territorial, pertenecientes a las procuradurías Regional de Santander y Provincial de Instrucción de Bucaramanga.

Estos funcionarios también serán responsables de la vigilancia preventiva de los sistemas tecnológicos empleados en el preconteo, los escrutinios y los simulacros. A este despliegue se unen 19 funcionarias de la Defensoría del Pueblo y 14 de la Personería de Bucaramanga.

En la fase poselectoral, se establecieron 40 comisiones escrutadoras auxiliares y una comisión escrutadora municipal. Para las diligencias de escrutinio se designaron 30 procuradores judiciales, quienes ejercerán vigilancia preventiva durante el desarrollo de ese proceso.

Hasta qué hora se puede votar HOY

Según el calendario de la Registraduría Nacional, la jornada electoral se llevará a cabo de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

A partir de las 3:30 p. m., los miembros de la comisión escrutadora deberán estar en la sede del escrutinio. Los escrutinios municipales iniciarán a las 4 de la tarde y se extenderán hasta las 12 de la noche.

Los escrutinios auxiliares y municipales continuarán el 15 de diciembre de 2025, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, y así sucesivamente hasta finalizar el escrutinio. En caso de apelación o desacuerdos entre los miembros, los escrutinios generales iniciarán el 16 de diciembre, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche.

Candidatos para la Alcaldía de Bucaramanga

Rubén Fernando Morales Rey: Partido Del Trabajo De Colombia

Partido Del Trabajo De Colombia Carlos Enrique Bueno Cadena: Coalición Un Alcalde Bueno

Coalición Un Alcalde Bueno Edinson Fabián Oviedo Pinzón: Partido Nuevo Liberalismo

Partido Nuevo Liberalismo Juan Manuel González Bustos: Partido Demócrata Colombiano

Partido Demócrata Colombiano Carlos Fernando Pérez Gelvez: Movimiento Político Alianza Democrática “A.D.A”

Movimiento Político Alianza Democrática “A.D.A” Cristian Fernando Portilla Pérez: Coalición Con Pase Firme Bucaramanga Avanza

Coalición Con Pase Firme Bucaramanga Avanza Humberto Salazar García: Coalición Pacto Histórico

Coalición Pacto Histórico Jhan Carlos Alvernia Vergel: Partido Liberal Colombiano

La Procuraduría General de la Nación llevará a cabo una supervisión preventiva en los comicios extraordinarios. La convocatoria a esta nueva elección se da en cumplimiento del artículo 314 de la Constitución Política, que establece la elección de alcalde para el tiempo restante del periodo cuando se presenta falta absoluta a más de dieciocho meses de la terminación del mismo.