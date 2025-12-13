MOE desplegará observadores electorales para elecciones atípicas a Alcaldía de Bucaramanga

Colombia

Este sábado 13 de diciembre la Misión de Observación Electoral informó que desplegarán observadores electorales para las elecciones atípicas a la Alcaldía de Bucaramanga de este domingo.

Según indicaron desde la organización, serán 15 los observadores que estarán al tanto del proceso y harán presencia en distintos puntos de la capital del departamento de Santander para poner sus capacidades al servicio de esta jornada electoral.

“Con ocasión de la elección atípica para la Alcaldía de Bucaramanga, Santander, que se llevará a cabo este domingo 14 de diciembre, la Misión de Observación Electoral (MOE) anunció el despliegue de 15 personas observadoras electorales. El equipo observador hará presencia en distintos puntos del municipio para poner sus capacidades al servicio de esta jornada democrática”.

Advirtieron además que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025 se han registrado cinco hechos de violencia en Bucaramanga siendo este el año con más reportes desde 2018, por lo que hicieron un llamado a que el proceso se lleve a cabo de forma transparente.

“La MOE hizo una invitación a la ciudadanía de Bucaramanga a participar de manera activa en esta elección. Un voto libre e informado y una veeduría activa permiten construir procesos electorales más transparentes y seguros para todas y todos”.

Recordemos que esta elección atípica contará con 88 puestos de votación, más de 530 mil ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto y 8 candidatos: Fabián Oviedo, Cristian Portilla, Carlos Bueno, Carlos Alvernia, Humberto Salazar, Carlos Fernando Pérez y Juan Manuel González.