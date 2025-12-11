Elecciones Bucaramanga: 88 puestos de votación y 90 mesas con biometría confirma la Registraduría

Bucaramanga

En diálogo con Caracol Radio, los delegados de la Registraduría Nacional para las elecciones atípicas en Bucaramanga, Ricardo Montoya, del Magdalena y Daniel Barrios, del Atlántico, entregaron detalles de la logística que se adelanta para garantizar una jornada electoral segura, transparente y con asistencia masiva el próximo domingo 14 de diciembre.

Ricardo Montoya, confirmó que las tarjetas electorales llegan este jueves 11 de diciembre y que ya está definida toda la ruta de transporte y custodia. “La empresa contratista debe recibir esos kits electorales, custodiarlos de debida forma y nosotros entregárselos a los delegados de puesto el día sábado 13 de diciembre desde las 3:00 a.m.”, explicó. Añadió que no hubo ajustes al tarjetón, el cual tendrá ocho casillas y voto en blanco.

Biometría y garantías de seguridad: 88 puestos de votación en Bucaramanga

El delegado de la Registraduría Daniel Barrios aseguró que el proceso cuenta con respaldo de la Fuerza Pública para custodiar las 1.391 mesas distribuidas en los 88 puestos de votación, incluidos 6 en zona rural y 2 en centros carcelarios. “Podemos dar un parte de tranquilidad. Hay absoluta garantía de seguridad”, afirmó.

Una de las principales novedades será la instalación de biometría en cerca de 90 mesas. Estos equipos de última generación buscan evitar la suplantación de electores y fortalecer la transparencia del proceso. “Es una herramienta para garantizar un certamen democrático transparente y en completo orden”, recalcó el delegado.

Amplían plazo para capacitación de jurados

El delegado Daniel Barrios anunció que, ante dificultades reportadas por algunos ciudadanos para asistir a las capacitaciones, se decidió ampliar el plazo para completar este proceso.“Hemos tomado la decisión de ampliar dicho plazo a fin de que todas las personas que no pudieron asistir lo hagan hoy o mañana. Ese día fungen como servidores públicos y su papel con la democracia es fundamental”, aseguró.

De los 10.000 jurados seleccionados, más de 7.000 ya recibieron formación, y el resto será atendido en nuevas jornadas y en microcapacitaciones el mismo día electoral.

Censo, puestos y llamado a votar

Los delegados recordaron que Bucaramanga cuenta con 531.239 personas inscritas en el censo electoral. En esta elección atípica, cada mesa subirá su potencial de votantes de 350 a 400 personas.

Invitaron a consultar el puesto de votación en la página de la Registraduría y a acudir masivamente a las urnas. “Se elige el cargo más importante del municipio que es el alcalde… La Registraduría tiene dispuestas todas las mesas para que los bumangueses participen de manera tranquila”, destacó Montoya.

Elección con apoyo nacional

Debido a su relevancia, estas elecciones fueron asumidas como un plan piloto nacional. Para ello llegaron a Bucaramanga más de mil funcionarios, incluidos registradores de Cundinamarca, Meta, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Risaralda y Tolima. “Son unas elecciones de importancia nacional… vienen directivos y delegados con amplia experiencia para apoyar este certamen democrático”, señaló Montoya.

Los delegados permanecerán también en Santander para acompañar los comicios atípicos de Girón, programados posteriormente.

Los delegados también se refirieron a la decisión tomada el miércoles por el Consejo Nacional Electoral, que confirmó la inscripción de Cristian Portilla como candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, desestimando los recursos de reposición que habían sido interpuestos. “Se tomó la decisión de confirmar la resolución de la semana pasada… sigue en firme la candidatura”, indicaron durante la entrevista.