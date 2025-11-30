Investigan posible feminicidio de patrullera a manos de su pareja en Valledupar

Un nuevo hecho de sangre se registró en la ciudad de Valledupar, luego de conocerse el asesinato de la patrullera Vanessa de León Pertuz, adscrita a la estación de policía de Chimichagua, Cesar, quien fue atacada presuntamente por su pareja, el dragoneante del INPEC Giovanni Durán Quintero. Según las autoridades, el hecho ocurrió mientras la patrullera disfrutaba de su día de descanso.

“Se trata de un hecho lamentable donde fallece una compañera de la institución, la señorita patrullera Vanessa de León Pertuz, quien laboraba en el departamento de Policía del Cesar, en el municipio de Chimichagua. Al parecer, un tema pasional: su pareja sentimental, con quien tenía una relación desde hace ocho años, le propina unos impactos con un arma punzante en el pecho, ocasionándole la muerte.”

Tras el ataque, el presunto agresor intentó quitarse la vida lanzándose desde una terraza, pero fue detenido por personal de cuadrante. Sobre este momento, el coronel Durán detalló: “Esta persona huye y se trata de lanzar desde una terraza. Allí es capturado por el personal de cuadrante. En ese momento se encuentra recibiendo atención médica y ya se le leyeron los derechos del capturado. Será puesto a disposición por parte de las autoridades por delito de homicidio.”

El presunto responsable trabaja en el INPEC desde 2023 y estaba en periodo de prueba.

La Policía de Valledupar continúa con las diligencias para esclarecer las circunstancias exactas del crimen y determinar la responsabilidad legal del presunto agresor. La comunidad y los medios esperan más información conforme avance la investigación.