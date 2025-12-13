Líder de la barra brava de Boca Juniors pide a Miguel Ángel Borja como refuerzo

Miguel Ángel Borja se encuentra sin equipo en este momento, luego de que Marcelo Gallardo decidiera no renovarle el contrato con River Plate, el cual terminaba el 31 de diciembre del 2025.

El delantero llegó al club argentino en julio del 2022 y tuvo un paso irregular, pues su mejor momento fue bajo la dirección del técnico Martín Demichelis, pero no pudo convencer con su desempeño al actual entrenador, Gallardo.

Borja se consolidó como uno de los máximos goleadores colombianos en la historia de River. De hecho, quedó igualado en el primer lugar con Juan Pablo Ángel, ambos con 62 anotaciones.

Después de haber marcado 62 goles en 159 partidos con el Manto Sagrado, Miguel Ángel Borja se despide de River Plate. ¡Gracias y éxitos para lo que viene, Miguel! 💪 pic.twitter.com/WhpEsFLHsi — River Plate (@RiverPlate) November 29, 2025

¿A Miguel Borja lo quiere Boca Juniors?

En los últimos días, Borja le concedió una entrevista a ESPN F90 y habló sobre si existía alguna oportunidad de que jugara en Boca Juniors, archirrival de River Plate, a lo que respondió: “No me pongas en esa... Tengo un hermano acá que es hincha de Boca. Uno no puede cerrar las puertas o decir ‘de esta agua, no beberé’. La puerta de regresar a la Argentina quedó abierta y eso es muy bueno”.

Con base a la respuesta del colombiano, Rafael Di Zeo, líder de la barra de Boca, salió hablar al respecto y lo pidió como refuerzo para el club Xeneize y hasta lo comparó con un jugador histórico de la Selección Argentina: “Ya lo hubiera comprado yo, Rafa ya lo hubiera comprado a Borja. Sería el próximo Batistuta, así te lo digo. El próximo Batistuta de Boca es Borja”.

Luego continuó hablando sobre lo futbolístico y reveló que ya había pedido al colombiano en un partido: “Borja es el 9 que necesita Boca. Les voy a contar algo que ustedes no saben... Hace un tiempo atrás, mirando un partido en donde jugaba Borja con la selección de Colombia, yo dije ‘ese es el 9 que tiene que comprar Boca’. Y cuando le dije, me dijeron que mejor 9 que ese era Roger Martínez y que había que comprar a Roger Martínez. ¿Y qué pasó? No vinieron ninguno de los dos. Hoy sigo pensando que el 9 de Boca es ese".

