Felipe Sánchez moderniza la comunicación empresarial con IA y soluciones en la nube

Felipe Sánchez es un emprendedor bogotano que a sus 12 años creó su primer negocio como vendedor de leña hecha con los residuos de la empresa familiar y, a los 16, ya instalaba redes cableadas e intranets para oficinas que querían dejar atrás los disquetes. Ese acercamiento temprano a la tecnología marcó su camino.

Mientras estudiaba Administración en la Universidad Javeriana de Cali, abrió un campo de paintball. Luego, en 2007, mientras hacía estudios en Barcelona, implementó su primer CRM corporativo. De allí nació Celeru, empresa experta en CRM de ventas y servicios que hoy suma más de 400 clientes.

El problema que cambió todo

En 2018, mientras Celeru implementaba un CRM para una entidad estatal, Sánchez enfrentó uno de sus mayores retos: desarrollar un sistema telefónico robusto, sin caídas ni interferencias. Tardó un año. “Fue un proceso muy doloroso porque montar un sistema telefónico que funcione bien es muy complejo y extremadamente costoso”.

Así comenzó a crear una plataforma en la nube que uniera llamadas, correo, SMS y WhatsApp, con inteligencia artificial y a una fracción del costo de los sistemas tradicionales. En 2020 nació WeKall.

La apuesta global de WeKall

Sánchez construyó la empresa pensando en el mundo, no solo en Colombia. Por eso la casa matriz está en Estados Unidos y hoy WeKall tiene más de 170 clientes en Ecuador, Chile, Argentina, México, Estados Unidos y Colombia.

“Estamos democratizando los sistemas telefónicos en América Latina. Con WeKall, empresas que antes no podían pagar tecnología de nivel mundial ahora pueden hacerlo. Para las grandes, el ahorro es enorme: hasta un 60% menos frente a otros sistemas”, explica.

Vicky, la IA conversacional que rompe esquemas

Una de las innovaciones más fuertes es Vicky, la inteligencia artificial conversacional de WeKall. A diferencia de los menús automáticos tradicionales, Vicky permite conversaciones naturales, identifica necesidades, resuelve problemas y escala casos complejos a un humano cuando es necesario.

Publicaciones como Forbes Colombia destacan a WeKall por cómo está cerrando una brecha tecnológica de al menos 20 años. El 60% de las empresas de América Latina aún no usan Google o Microsoft, siguen con servidores locales y sistemas de comunicación obsoletos.

El mercado de comunicaciones empresariales en la región está avaluado en 165.000 millones de dólares y 4.000 millones pertenecen a clientes potenciales de WeKall.

Crecimiento, adquisiciones y visión de futuro

En cinco años, WeKall ha tenido un crecimiento exponencial. Antes de 2030 quiere facturar 100 millones de dólares y ya comenzó con los pasos decisivos: Compró Vozy, startup de comunicación en la nume y adquirió Sirena AI, empresa mexicana de análisis y atención al cliente. Adicionalmente, selló una alianza con Truecaller, para evitar el fraude telefónico en Colombia.

Sánchez atribuye su éxito a su visión emprendedora, pero también a su forma de liderar. “Estamos para hacer plata y crecer, pero también para respetarnos”, afirma.