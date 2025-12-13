¿Buscando trabajo?: Estas son las mejores empresas para trabajar en Colombia

Great Place To Work (GPTW) es una firma de investigación sobre todo el ambiente laboral que evalúa las condiciones de las empresas y beneficios para sus trabajadores además, reconoce a empresas con culturas laborales excepcionales, donde los empleados confían en sus líderes, se sienten orgullosos de su trabajo y disfrutan a sus compañeros, evaluando aspectos como credibilidad, respeto, imparcialidad, compañerismo y orgullo a través de encuestas a empleados y cuestionarios a la empresa. Es un sello de calidad que indica que una organización ofrece una experiencia laboral sobresaliente, basada en la construcción de confianza.

La firma presentó los resultados de su edición anual de ‘Los Mejores Lugares para Trabajar en Colombia’, una clasificación que reconoce a las organizaciones que se destacan por promover y contar con un muy buen ambiente laboral.

¿Cómo evalúan a las mejores empresas para trabajar en Colombia?

Para su elaboración, la entidad evalúa a las empresas a partir de datos cuantitativos y cualitativos, donde el mayor peso recae sobre la perspectiva de los colaboradores. Además, tiene en consideración las prácticas relacionadas con la gestión de talento y de personal. En general. se miden cinco dimensiones fundamentales de la cultura empresarial:

Credibilidad: Comunicación y accesibilidad de los líderes.

Comunicación y accesibilidad de los líderes. Respeto: Trato y motivación hacia los empleados.

Trato y motivación hacia los empleados. Imparcialidad: Equidad y transparencia en las reglas.

Equidad y transparencia en las reglas. Compañerismo: Sentido de equipo y comunidad.

Sentido de equipo y comunidad. Orgullo: Sentimiento de orgullo por el trabajo y la organización.

¿Para qué sirve la evaluación?

Para empleados: Identificar empresas que realmente se preocupan por su gente.

Identificar empresas que realmente se preocupan por su gente. Para empresas: Mejorar la cultura, atraer talento, aumentar el rendimiento y obtener una ventaja competitiva.

¿Cuáles son las mejores empresas para trabajar en Colombia 2025?

Para esta evaluación la firma incluyó 37 empresas, el ranking de las 5 mejores empresas quedó de la siguiente forma:

Banco de Occidente: El reporte destacó la labor de la entidad financiera por construir confianza e impulsar “el respeto, la justicia en el trato y un estilo de liderazgo donde las expectativas se comunican con claridad”. TP (TelePerformance): Esta empresa multinacional líder en la gestión de la experiencia del cliente resalta las iniciativas en las que vienen trabajando en materia de desarrollo de talento y la generación de oportunidades. Lili Pink & Yoi: Fue reconocida por fomentar un ambiente laboral en el que las personas crecen, sus familias se benefician, el negocio se fortalece y la comunidad se inspira. Totto: El estudio resalta la construcción de confianza interna que permite que su inversión social genere impacto en las comunidades. Triple A: su compromiso de cuidar a quienes hacen posible su propósito, fortaleciendo familias, creando bienestar y sirviendo con el corazón, la llevaron a ubicarse en el top 5 de las mejores empresas para trabajar en Colombia.

El ranking lo completan las siguientes empresas: Ramo, Expreso Brasilia, Isa, la UNAD y Accenture.