Veeduría pide plan de contingencia para el Cortissoz tras emergencia con avión de carga

La veeduría ciudadana del aeropuerto Ernesto Cortissoz pidió a la Aerocivil adoptar medidas inmediatas y activar un plan de contingencia robusto, luego de la emergencia registrada en la madrugada de este viernes cuando un avión de carga quedó inmovilizado en la pista tras una falla en su tren de aterrizaje.

El hecho paralizó las operaciones por más de seis horas y dejó a cientos de pasajeros varados.

El vocero de la veeduría, Héctor Carbonell, quien además es director Ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura Capítulo Norte, aseguró que aunque es necesario esperar los resultados de la investigación sobre el incidente, la situación evidencia las debilidades operativas del aeropuerto y la necesidad de mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias.

La solicitud

“El aeropuerto necesita una circulación completa, el aeropuerto necesita estar a la altura de la ciudad, el aeropuerto necesita una administración seria y una administración que de alguna u otra manera cumpla con los tiempos que el aeropuerto necesita. En ese sentido, creo que todas las medidas y todas las acciones que se tengan que tener dentro de la operación del aeropuerto para tenerla como contingencia en el caso de que se presenten emergencias como la que se ha presentado, deben tenerse”, señaló.

La veeduría espera que la Aerocivil evalúe de manera urgente el plan de choque entregado por el contratista y determine si es viable continuar con el actual operador o si es necesario buscar otra figura contractual que garantice la ejecución de las obras y el funcionamiento adecuado del aeropuerto.

La Contraloría ya sostuvo reuniones con la veeduría para revisar los retrasos de hasta del 90% en obras del aeropuerto, mientras que se espera respuesta de la Procuraduría sobre el acompañamiento solicitado.