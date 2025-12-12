Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla retoma operaciones, anunció Aeronáutica Civil

La Aeronáutica Civil confirmó que, tras varias horas de inspección y verificación de infraestructura, fue retomada la operación en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla.

Durante el cierre temporal, la Aerocivil coordinó con los aeropuertos de Cartagena y Santa Marta, así como con las aerolíneas, para habilitar vuelos adicionales y mitigar las afectaciones en medio de la alta demanda prevista por la final del fútbol colombiano. Como parte del plan de contingencia, se organizó el traslado terrestre de pasajeros entre Cartagena y Barranquilla para garantizar conexiones.

El cierre se produjo luego del incidente del vuelo KRE140 (HK-5216) de Aerosucre, que tuvo que regresar y aterrizar de emergencia debido a una falla en el tren de aterrizaje izquierdo. La aeronave aterrizó de manera segura y la situación fue atendida de inmediato.

La Aerocivil activó los protocolos de investigación para determinar las causas del incidente y anunció que entregará información oficial a medida que avance el proceso.