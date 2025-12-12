Avión de carga bloquea la pista del aeropuerto Ernesto Cortissoz: a esta hora hay vuelos retrasados
Al menos cuatro vuelos están retrasados mientras avanzan las labores técnicas para despejar la zona.
Un avión de carga bloquea desde tempranas horas de este jueves la pista del aeropuerto Ernesto Cortissoz, en Barranquilla, generando retrasos en por lo menos cuatro vuelos y afectando a cientos de viajeros. La situación mantiene parcialmente paralizadas las operaciones aéreas.
Falla mecánica que obligó al retorno
Información preliminar indica que la aeronave despegó del mismo terminal aéreo hacia las 4:00 a.m., pero la tripulación decidió regresar al detectar irregularidades en el tren de aterrizaje izquierdo.
Durante la maniobra de aproximación, una parte del tren colapsó y golpeó la pista, lo que obligó a detener el avión en plena zona de rodaje.
Sin heridos y con evaluación técnica en marcha
Las autoridades confirmaron que los pilotos se encuentran en buen estado y no hay personas lesionadas.
A esta hora, equipos de la Aeronáutica Civil trabajan en el sitio para retirar la aeronave y habilitar nuevamente la pista, mientras decenas de pasajeros permanecen a la espera de la reanudación de las operaciones aéreas.