Partido EN VIVO por Premier League: Arsenal vs Wolves sígalo gratis con Yerson Mosquera y Jhon Arias

¡Juega el líder de la Premier League! La jornada sabatina del fútbol inglés cierra con el partido entre Arsenal y Wolverhampton en el Emirates Stadium, válido por la fecha 16 del campeonato.

Los londinenses vienen de golear y con ello mantenerse en el primer lugar de la Champions League. Ahora, buscarán refrendar su gran momento en el torneo local y dejar atrás la sorpresiva derrota de la jornada anterior frente al Aston Villa.

Por otro lado, los Wolves llegan en un momento dramático. Son coleros con apenas 2 puntos, lo cual los convierte en el equipo de peor inicio de temporada en la historia de la Premier. Es por ello que deben empezar a sumar en estos últimos partidos del año para elevar la confianza y empezar a abonar terreno con el objetivo de salir del descenso.

El colomboespañol Cristhian Mosquera no está disponible en el Arsenal por lesión de tobillo, mientras que Yerson Mosquera es titular y Jhon Arias suplente con el Wolverhampton.

Nómina del Arsenal

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🔙 Saliba and Timber return to the backline

⚓️ Rice in the middle

©️ Saka with the armband



Let's do this, Gunners ✊



— Arsenal (@Arsenal) December 13, 2025

Nómina del Wolves

3️⃣ Three changes from #WOLMUN

➡️ Doherty, Joao Gomes and Hwang into the XI



— Wolves (@Wolves) December 13, 2025

