Partido EN VIVO por Premier League: Arsenal vs Wolves sígalo gratis con Yerson Mosquera y Jhon Arias
El cuadro londinense buscará mantener su liderato frente al equipo de los colombianos Yerson Mosquera y Jhon Arias.
¡Juega el líder de la Premier League! La jornada sabatina del fútbol inglés cierra con el partido entre Arsenal y Wolverhampton en el Emirates Stadium, válido por la fecha 16 del campeonato.
Los londinenses vienen de golear y con ello mantenerse en el primer lugar de la Champions League. Ahora, buscarán refrendar su gran momento en el torneo local y dejar atrás la sorpresiva derrota de la jornada anterior frente al Aston Villa.
Por otro lado, los Wolves llegan en un momento dramático. Son coleros con apenas 2 puntos, lo cual los convierte en el equipo de peor inicio de temporada en la historia de la Premier. Es por ello que deben empezar a sumar en estos últimos partidos del año para elevar la confianza y empezar a abonar terreno con el objetivo de salir del descenso.
El colomboespañol Cristhian Mosquera no está disponible en el Arsenal por lesión de tobillo, mientras que Yerson Mosquera es titular y Jhon Arias suplente con el Wolverhampton.