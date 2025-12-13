Sugey lanza su carrera como solista con el sencillo “anestesiada”

La multifacética artista Sugey Torres acaba de lanzar “Anestesiada”, primer sencillo de lo que será su álbum estreno, ostentando nuevamente la suavidad de una voz única y revelando al mundo su visión artística. Fusionando sus raíces musicales con un sonido contemporáneo y global.

“Anestesiada” marca un debut íntimo y auténtico que define una nueva etapa en su carrera. Este tema nació en un momento en el que el dolor era tan profundo que terminó volviéndose silencio. Habla de ese vacío que deja una ruptura, cuando el cuerpo sigue, pero el alma queda suspendida.

“Este es mi primer sencillo y habla del duelo por el que hemos pasado en algún momento de nuestras vidas, es cuando se destruye tu mundo. Incluso se puede entender cuando escribimos algunas partes de la letra de esta canción”, indicó la artista, sobre su música dijo que todo tiene un hilo conductor, por eso eligió este tema como carta de presentación de su carrera musical y nuevo proyecto.

Sugey, con más de 15 años de experiencia como bailarina, cantante y actriz, aporta versatilidad y una presencia escénica inigualable a cada canción. Desde protagonizar los videos de Carlos Vives hasta prestar su voz a Luisa Madrigal en “Encanto”, la película de Disney nominada al Oscar, Sugey combina el estrellato con el arte, la elegancia con lo popular. Perfilándose como una nueva figura de la música en Colombia y Latinoamérica.

“He tenido la fortuna de estar en escenarios y con artistas que me han dado las herramientas para aplicar todo esto en mi camino. Comentó que inició como corista de Carlos Vives y ahora se encuentra de tour con Jorge Celedón”.

El sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, acompañado de un video musical oficial dirigido por Nicolás Caballero, quien ha hecho videos para otros artistas reconocidos como Aterciopelados, Carlos Vives, Esteman, Telebit, y hasta el Festival Estéreo Picnic.

El reciente lanzamiento es el primer corte de lo que será su álbum debut bajo Dynamo Productions, sello fundado por el reconocido cantautor argentino Noel Schajris, integrante del icónico dúo Sin Bandera.

El espíritu del disco tiene toques de soul y R&B y será lanzado en 2026 bajo el título de “Sugey”, el álbum verá la luz en la primera mitad del año 2026.

La artista también hizo parte de la serie de Disney “Encanto” donde le prestó su voz a Luisa Madrigal: “Yo siempre pensé que algún cazatalentos me iba a encontrar e iba a poder trabajar con Disney y mi sueño tocó mi puerta por medio de mi manager y me llaman de los estudios de México para hacer el doblaje de la voz de Luisa Madrigal”.

Para inicios de 2026 Sugey tiene planeado presentar su disco, con música nueva y continuar ampliando su reconocimiento musical.