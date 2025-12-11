Ricardo Arjona anuncia segunda fecha en Bogotá tras éxito en ventas

Ricardo Arjona confirmó una segunda fecha en Bogotá para su gira “Lo que el Seco no dijo Tour”, luego de agotar rápidamente las entradas del primer concierto. El nuevo show será el 31 de julio de 2026 en el Movistar Arena, un escenario que se ha convertido en el epicentro de los grandes espectáculos en la capital colombiana.

La preventa exclusiva para clientes del Banco Falabella se realizará el miércoles 10 de diciembre a las 11:00 a.m. y se extenderá hasta el viernes 12 de diciembre a las 10:59 a.m.. Posteriormente, la venta general comenzará el viernes 12 de diciembre a las 11:00 a.m. a través de TuBoleta.com, hasta agotar existencias.

Los precios de las entradas oscilan entre $180.000 y $1.165.900 COP, dependiendo de la localidad.

Además, se ofrecerán opciones VIP que incluyen acceso al Lounge Mundo Arjona, ingreso preferencial, membresía de 90 días y merchandising exclusivo para los fanáticos que buscan una experiencia única.

Este anuncio llega en medio del éxito global del álbum “Seco”, que ha superado los 80 millones de reproducciones en plataformas digitales y más de 100 millones de vistas en YouTube. La gira, que ya ha recorrido Estados Unidos, Argentina y Chile, promete ser uno de los eventos más esperados del año en Colombia.

Ricardo Arjona, reconocido por éxitos como “Historia de taxi”, “Señora de las cuatro décadas” y “Fuiste tú”, continúa consolidándose como uno de los artistas más influyentes de la música latina. Su propuesta combina letras profundas con una puesta en escena que cautiva a miles de seguidores en cada presentación.

Para más información sobre localidades, precios y beneficios VIP, los interesados pueden ingresar a TuBoleta.com y seguir las redes oficiales del artista y del recinto.