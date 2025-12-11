Shakira rompe récord histórico: la gira latina más taquillera de todos los tiempos

Shakira se consolida como la reina indiscutible de las giras latinas en 2025. Según el más reciente informe de Billboard, la artista barranquillera encabeza el listado Top Latin Tours gracias a su monumental Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que no solo dominó el mercado, sino que estableció un récord histórico: es oficialmente la gira latina más taquillera de todos los tiempos realizada por una mujer.

El impacto de esta gira es difícil de dimensionar. Más de $327 millones de dólares recaudados y 2.5 millones de entradas vendidas en sus primeras etapas la colocan en una liga propia.

Billboard destaca que, en un año donde el mercado latino mostró señales de enfriamiento, Shakira rompió la tendencia y se convirtió en la única artista latina en superar la barrera de los $100 millones, alcanzando cifras que superan los $300 millones, algo nunca antes visto en la industria.

Cortesía: Fotos Cris Cornejo, gira de Shakira por México Ampliar

Este logro no solo reafirma el poder global de Shakira, sino que también marca un antes y un después para las mujeres en la música latina. “Las Mujeres Ya No Lloran” no es solo un título, es una declaración de fuerza y resiliencia, que se refleja en cada presentación, cada coreografía y cada interacción con sus fans alrededor del mundo.

La gira, que comenzó en Europa y se extendió por América, ha sido un fenómeno cultural y económico. Ciudades como Miami, Madrid, Ciudad de México y Bogotá vivieron noches históricas con boletos agotados en minutos.

Además, la producción del tour ha sido catalogada como una de las más innovadoras del año, con tecnología de punta, escenografía inmersiva y un repertorio que mezcla clásicos con los éxitos más recientes.

Billboard subraya que Shakira no solo lidera el ranking, sino que lo hace con una ventaja abismal frente a otros artistas latinos, consolidándose como la figura más influyente del género en 2025. Con este hito, la barranquillera reafirma su posición como ícono global y deja claro que su legado sigue creciendo.