3l/ATLAS se reactiva: erupcionaría como nunca antes visto a medida que se aproxima a la tierra

Luego del descubrimiento del que sería el tercer visitante intergaláctico que atravesaría el sistema solar, llamó la atención de todo el mundo, tanto expertos como aficionados se encontraban a la espera de que la NASA lograra dar respuesta a todos los interrogantes que aparecieron con el tiempo.

Sin embargo, posteriormente a que se descartaran algunas de las hipótesis más extrañas, como la planteada por un científico estadounidense, quien aseguraba que podría tratarse de una nave extraterrestre, y se lograran descifrar acertijos como el de la composición del cuerpo celeste, el tema quedó a un lado, pues luego de que el 3l/ATLAS tuviera su contacto más cercano con el sol, se asumió que se trataba de un cometa más.

Paso del 3l/ATLAS cerca a la tierra en 2025

A pesar de esto, el cometa fue descartado antes de tiempo, teniendo en cuenta que luego de descubrir la que sería su posible trayectoria (teniendo en cuenta que tuvo cambios inesperados), se planteó que el día cuando el cometa pasaría por el punto más cercano a la tierra, sería el próximo 19 de diciembre, que si bien los expertos aseguraron que no representaba ningún riesgo para la tierra, los cambios particulares e inesperados que ha presentado con el paso de los meses, deberían causar cierta alerta.

Pues justamente, cuando las personas estaban perdiendo la atención del cometa, se reportaron diferentes cambios en el cometa por parte del astrofísico Josep Maria Trigo y su equipo, quienes día tras día continuaron monitoreando el comportamiento del cuerpo, y notaron que estaban sucediendo cambios en el núcleo y en la estructura del cometa, los cuales, teniendo en cuenta que está a pocos días de pasar ‘cerca’ de la tierra, se le tendrían que prestar particular atención.

Las erupciones del cometa

Gracias a telescopios situados en Cataluña y otros puntos de observación, Trigo y su equipo lograron detallar que el cometa está pasando por un proceso llamado ‘Criovulcanismo’, a causa del cual, el cometa estaría haciendo erupción, pero a diferencia de un volcán, no estaría liberando lava sino materiales como agua, metano o amoníaco.

Según explicó el equipo de científicos, se trataría de una erupción helada que nunca antes había sido registrada en un objeto interestelar, las cuales, serían causadas debido al calentamiento del hielo que conforma el cometa y de los metales que lo componen, los cuales al oxidarse, generarían la energía suficiente para expulsar grandes chorros de gas, polvo y metales fragmentados. Corroborando así, los planteamientos realizados meses atrás, donde se estableció que 3l/ATLAS, tenía una composición poco común para un cometa.

¿Capaz de crear vida?

Este hallazgo, además de entregar información más completa acerca del enigmático cometa, también representa una posibilidad de investigación que ya había sido planteada por el equipo del astrofísico, quienes establecieron que este tipo de cometas primitivos, son capaces de catalizar moléculas que podrían resultar en precursoras de vida.

