Isabel Zuleta responde a denuncias sobre presunta interferencia en acciones de Fuerza Pública

Colombia

La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, respondió a las denuncias en su contra, presentadas por la Revista Semana, sobre presunta interferencia en acciones de la Fuerza Pública contra estructuras criminales.

Como defensora de derechos humanos siempre he exigido que las operaciones militares y de policía estén ajustadas a la ley, siempre voy a exigir que se cumpla el principio de distinción, que no se afecte a los civiles. Que se actúe así no hayan denuncias porque la fuerza pública… https://t.co/LksfVqHOlY — Isabel Zuleta (@ISAZULETA) December 13, 2025

Según dijo Zuleta desde su cuenta de X, siempre ha exigido que las operaciones militares y de policía estén ajustadas a la ley, y que así mismo va a exigir que se cumpla el principio de distinción sin que afecte a los civiles.

“Como defensora de derechos humanos siempre he exigido que las operaciones militares y de policía estén ajustadas a la ley, siempre voy a exigir que se cumpla el principio de distinción, que no se afecte a los civiles”.

Mencionó además la congresista en respuesta a la investigación que los señalamientos en su contra se deberían a la citación a debate de control político que hizo a la Policía, por presunta estigmatización a mineros artesanales en Antioquia.

“Que se actúe así no hayan denuncias porque la fuerza pública no puede esperar que una ciudadanía atormentada y con miedo denuncie. Están molestos porque hoy soy Senadora y no sólo les exijo como ciudadana sino que les puedo hacer un debate de control político como se los anuncie a la @PoliciaColombia por los atropellos y estigmatización a los mineros artesanales”.

Hay que agregar que según las denuncias reveladas oficiales activos y en retiro tanto del Ejército como de la Policía, habrían advertido que Zuleta pidió, en varias ocasiones, que se pararan los combates contra grupos armados en algunos municipios de Antioquia como Ituango, señalando que se estaba atacando a mineros de la región.